هنأ رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي الحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بنيل ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، معربا عن أمل الاتحاد في أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إنجاز لصالح الشعب، لاسيما أنها تضم عناصر وطنية متميزة يشهد لها بالكفاءة في مجالاتها وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

ودعا البغيلي الحكومة إلى الالتفات لمطالب مربي الثروة الحيوانية حيث يمثلون شريحة كبيرة من أبناء الشعب وفي مقدمتها زيادة دعم الأعلاف، مضيفا أن الكثير من الحلال قد عاد من دول الجوار نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة التنقل نظرا لظروف المنطقة وهو ما يضيف أعباء متزايدة على مربي الثروة الحيوانية في الكويت.

وقال إن أسعار اللحوم المحلية ترتبط ارتباطا وثيقا بدعم الأعلاف وتشجيع المربين على النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح البغيلي في ختام تصريحاته أن دعم المربين وتوفير اللحوم المحلية بأسعار تناسب جميع الشرائح الكويتية يجب أن يكون ركيزة لدى الحكومة الجديدة لتوفير ملايين الدنانير التي تنفق على شراء ماشية أو لحوم مبردة من خارج البلاد أقل جودة من السوق المحلي بكثير، داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.