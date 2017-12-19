ضمن فعاليات أكاديمية العمل التطوعي البيئي، تم عقد محاضرة بعنوان «المحميات الطبيعية ودور العمل التطوعي في تعزيز إدارتها» مع المستشار في التخطيط والعلوم البيئية قتيبة السعدون من المملكة العربية السعودية في مقر الهيئة العامة للبيئة، حيث تم استعراض خارطة طريق استراتيجية لكيفية اختيار وتنظيم وإدارة وتطوير المحميات الطبيعية وكذلك دور المتطوعين البيئيين في العمل البيئي والتركيز على العمل التطوعي وقيمه.

كما قام المستشار السعدون بإطلاق مشروع بيئي جديد بعنوان «اترك اثرك» للعمل على وصع بصمات بيئية في محمياتنا الطبيعية وفي مختلف نواحي الحياة.

يذكر أن أكاديمية العمل التطوعي البيئي هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وهي مبادرة من جمعية أصدقاء النخلة بإدارة د.عادل دشتي وتحت رعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب ورعاية الشيخ عبدالله الأحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة.

وتستمر فعاليات الموسم الأول لها حتى نهاية ديسمبر الجاري.