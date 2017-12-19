ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه انطلاقا من حرص إدارة الأمن والسلامة على نشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية داخل الحرم الجامعي، فإن إدارة الأمن والسلامة ـ قسم السلامة (العيادات الطبية) نفذت ورشة عمل عن الإسعافات الأولية للأساتذة بوحدة اللغة الإنجليزية في كلية العلوم بالخالدية أمس الأول.

وهدفت الورشة الى التعريف بأنواع وحالات الإغماء ودرجاته وأعراضه وكيفية عمل الإسعافات الأولية له، وتم التعريف بخطوات الإسعاف لفاقد الوعي وكيفية إنعاش القلب الرئوي وكيفية التصرف أثناء الحالات الطارئة التي قد تحدث لا قدر الله داخل القاعات الدراسية، كما تم عمل تمرين عملي للمشاركين في الورشة، وفى الختام تم فتح باب النقاش وتوجيه الأسئلة والاستفسارات من الأساتذة للمختصين من إدارة الأمن والسلامة والتي تم ايضاحها والإجابة عنها.

وأشار الياقوت الى أن الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الإدارات والكليات ومراكز العمل المختلفة بالجامعة لنشر الثقافة الصحية والسلامة العامة داخل الحرم الجامعي.