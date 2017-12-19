هنأ أمين سر نقابة عمال شركة البترول الوطنية هادي العبيدان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بثقة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتشكيل الحكومة الجديدة والتي تتضمن كفاءات وطنية، مشيدا في تصريح صحافي باختيار د.بخيت الرشيدي وزيرا للنفط حيث انه احد أبناء القطاع النفطي ومن الكوادر المتميزة.

ودعا العبيدان وزير النفط إلى تبني مطالب عمال القطاع النفطي وممثليه من النقابات النفطية والتي يمكن حلها بقرارات بسيطة، لافتا إلى ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية تمد يد التعاون الكامل مع وزير النفط الجديد لما يحقق مصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية والقطاع النفطي ومصلحة وطننا الحبيب.

وأعرب العبيدان في ختام تصريحاته عن التفاؤل بمرحلة جديدة من التعاون بين النقابات النفطية ووزير النفط د.بخيت الرشيدي الذي يعرف كل امور القطاع ومشاكله وآلية الحل الفوري لها.