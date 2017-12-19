أعلن رئيس اللجنة الطلابية بالهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة يعقوب الخالدي عن اعتماد التشكيل الإداري لنادي العلوم لخدمة جموعنا الطلابية والعمل على تسهيل أمورهم وإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة الخاصة بهم.

وفي هذا الإطار، لفت الخالدي قائلا انه قد تم اختيار حسن الفضلي رئيسا للنادي، ودانة العدواني نائبا له، وفيصل الجربا نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، ويأتي اعتماد تشكيل نادي العلوم في إطار حرص الاتحاد على تنامي التواصل الدائم والمستمر مع جموعنا الطلابية في مختلف المواقع والكليات الجامعية.

واستكمل الخالدي تصريحه قائلا ان تشكيل نادي العلوم قد جاء كاملا على النحو التالي:

حسن عزيز وادي الفضلي ـ رئيس النادي

دانة خالد العدواني ـ نائب الرئيس

فيصل طلال العمر الجربا ـ نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية

عبدالرحمن خلف العنزي ـ أمين السر

فواز غازي الشمري ـ أمين الصندوق

منيرة عامر السعيد ـ مسؤولة اللجنة الإعلامية

أريج أحمد المنصوري ـ مسؤولة اللجنة الثقافية

يوسف عبدالله القرشي ـ الأمين العام

فاطمة عبدالله السويلم ـ مسؤولة لجنة البرامج والأنشطة

يوسف محمد الظفيري ـ مسؤول لجنة التطوير والتدريب

واختتم الخالدي تصريحه، متمنيا لرئيس النادي وجميع أعضائه وهيئته الإدارية كل التوفيق والتميز وأن يوفقهم الله في خدمة زملائنا الطلبة والطالبات بكلية العلوم وتحقيق الفائدة والمنفعة المرجوة لهم.