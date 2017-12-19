تنظم جمعية العلاقات العامة الكويتية هذا الأسبوع عددا من ورش العمل التدريبية في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء وذلك ضمن فعاليات جائزة الكويت وخدمة العملاء التي تقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بدر السجاري أن التنمية البشرية أساس أي تطوير أو تقدم، لافتا إلى حرص الجمعية على تنظيم ورش العمل التخصصية، التي يحاضر فيها خبراء ومتخصصون محليون ودوليون.

وقال السجاري إنه بعد نجاح الجائزة في نسختيها الأولى والثانية، تستعد الجمعية غدا الأربعاء بدء سلسلة من ورش العمل ضمن فعاليات النسخة الثالثة للجائزة والتي استقطبت العديد من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة فيها نظرا لأهميتها في تطوير مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، حيث نطمح كجهة منظمة إلى تأسيس قاعدة جديدة من الشباب الواعد القادر على استشراف المستقبل وصناعة نهضة حقيقية للوطن ما يساهم في تنفيذ رؤية الحكومة المتمثلة في «كويت جديدة»، كويت 2035، مشيرا الى أن العلاقات العامة تعتبر من أهم المهن في العالم وتتطلب مهارات وخبرات خاصة تحرص الجمعية على تطويرها في العاملين بها.

وأضاف أن الخطة التدريبية في الجمعية مستمرة على مدار العام لكنها تنطلق بشكل خاص ضمن فعاليات الجائزة التي تعتبر أكبر تجمع للمتخصصين في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء تحت سقف واحد، كما أن معرض الجائزة الذي سيقام يومي ٢٦ و٢٧ من الشهر الجاري في فندق الشيراتون، يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في ظل وجود خبراء دوليين تحرص الجمعية على استضافتهم في الجائزة.

وتطرق السجاري لما حققته الجائزة من تطورات كبيرة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء من خلال التنافس الكبير الذي تشهده الجائزة هذا العام، وحرص الجهات على تقديم أسرع وأفضل الخدمات، ما يجعل مهمة لجنة التحكيم صعبة نظرا لتقارب مستويات عدد من الجهات المتنافسة، معبرا عن سعادته بالتطوير الملموس في الكثير من الجهات، موضحا أن الجائزة أصبحت نموذجا يحتذى به نظرا لتطبيقها أفضل المعايير الدولية وحرصها على التنمية البشرية وتطوير المجتمع.