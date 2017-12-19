قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر ان المعهد يرتبط بالقطاع النفطي ممثلا بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعلاقات وثيقة تحكمها العديد من الاتفاقات والعقود التي يقوم المعهد من خلالها بإجراء الأبحاث والدراسات التي تتطلبها الصناعة النفطية.

وأشارت السيد عمر خلال ورشة عمل تمهيدية وتوعوية عن قدرات معهد الكويت للأبحاث العلمية في ابحاث النفط من ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين المعهد والقطاع النفطي أمس الى أن علاقة المعهد مع القطاع النفطي بدأت منذ الثمانينيات من القرن الماضي وشهدت تطورا ملحوظا حيث حرص المعهد دوما على التنسيق مع القطاع النفطي في وضع استراتيجية المعهد وتحديد الأولويات حيث شاركت قياداتها في إعداد إستراتيجية المعهد الطويلة الأمد (2030-2010).

ولفتت إلى أن تم إجراء مباحثات مكثفة تضامن جهود المؤسستين لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة آخذا في الاعتبار المصالح الوطنية العليا للبلاد ضمن خطة التنمية الوطنية الكويتية للأعوام (2035-2015) وإستراتيجية المؤسسة (2040) وحرصا من المؤسستين اتفقا على ضرورة مواصلة جهود التنسيق لتكون مكملا لضمان استخدام الموارد الوطنية المتاحة على الوجه الأمثل.

وبينت السيد عمر أن المعهد نظم ورشة عمل تمهيدية توعوية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بحضور المدراء التنفيذيين للمراكز البحثية في المعهد، وعدد كبير من ممثلي القطاع النفطي من الإدارات والشركات المختلفة متمثله في مؤسسة البترول الكويتية، وذلك للاطلاع ومناقشة قدرات المعهد من القوى العاملة والمختبرات في مجال البحث والتطوير.

وأوضحت أن هذه الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات البحثية المختلفة، وتمت مناقشة سبل التعاون العلمي في شتى المجالات البحثية المشتركة التي تخدم الطرفين في المستقبل، وذلك من خلال قيام المعهد بتقديم الاستشارات التقنية والفنية، والعمل على تطوير الكوادر العلمية والإدارية في المؤسسة والشركات التابعة لها، مشيرة إلى ان الوفد قام بجولة استطلاعية في مرافق ومختبرات المعهد المختلفة، وذلك للتعرف على الأجهزة المتوافرة والتي تساعد المشاريع والأبحاث العلمية والمستقبلية.