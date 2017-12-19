حقق فريق الرماية في الحرس الوطني مراكز متقدمة وأحرز لاعبوه 12 ميدالية متنوعة في بطولة كأس الشيخ فهد السالم الصباح، طيب الله ثراه، التي أقيمت في نادي الرماية الكويتي خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وأشاد مدير مديرية الميادين العقيد الركن أحمد مطلق جرمان بالنتائج المميزة لفريق الرماية التي تؤكد نجاح جهود تطبيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا)، وذلك بفضل توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي.

وأكد مدير مديرية الميادين أن نجاح فريق الرماية هو ثمرة للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تساهم في الحصول على المراكز المتقدمة في مختلف البطولات. وجاءت نتائج فريق الرماية للحرس الوطني على النحو الآتي:

في (مسابقة 10 أمتار مسدس) فاز الرامي سعد مانع نهيقان بالميدالية الذهبية، وحقق الرامي حسن عبدالعزيز عبدالمجيد الميدالية البرونزية، وفي (مسابقة البندقية 10أمتار) أحرز الرامي خالد عبدالسلام ابراهيم الميدالية البرونزية، وفي (مسابقة البندقية 50 مترا) فاز الرامي خالد عبدالسلام ابراهيم بالميدالية الذهبية، كما حقق الميدالية الفضية في (مسابقة البندقية 50 مترا 3 أوضاع)، كما حصد رماة الحرس الوطني المراكز الثلاثة الأولى في (مسابقة 50 مترا مسدس) حيث فاز بالميدالية الذهبية الرامي حسن عبدالمجيد عبدالعزيز، والميدالية الفضية الرامي حمد سعد نمشان، والميدالية البرونزية الرامي سعد مانع نهيقان، وفي مسابقة (القوس والسهم اولمبي) ذهبت الميدالية الفضية إلى الرامي عبدالله عبدالعزيز فراج، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الرامي فيصل بركه سندي، وفي مسابقة (القوس والسهم المركب) فاز الرامي سالم زيد جوهر بالميدالية البرونزية، وفي (مسابقة الشوزن السكيت) حقق الرامي منصور عقله طرقي المركز الأول وفاز بالميدالية الذهبية.​