أسامة أبو السعود

اعلن أمين عام اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد عمادي ان الوزارة ممثلة في مركز تعزيز الوسطية حريصة على استمرار برامجها التدريبية في كل النواحي الشرعية والفكرية الامنية المشتملة على تعميق مفاهيم الانتماء الوطني وتعزيز الامن الفكري بمحاضن التعليم وذلك من خلال استضافة اصحاب الاختصاص والشأن في ذلك بهدف تعزيز وتنمية مهارات اصحاب الوظائف التوجيهية والارتقاء بعملهم المهني في ظل تفعيل مبادرات الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال.

وكشف عمادي عن استضافة الوزارة في 18 الجاري د.عبدالرزاق المرجان خبير الادلة الرقمية وخبير الامن الالكتروني، ومستشار حملة السكينة في المملكة العربية السعودية وذلك سعيا من الوزارة في تطوير أداء اصحاب الوظائف التوجيهية في المجتمع من المعلمين والمعلمات للتعامل مع الافكار المتطرفة التي تواجه البيئة المدرسية ووقايتهم من كل اخطارها وتعزيز الانتماء والمواطنة لدى جموع الطلبة ومعرفة كيفية رصد مؤشرات الانحراف الفكري ومعرفة الاسباب المؤدية الى ذلك والعمل على معالجتها بالأسلوب التربوي الامثل.

وعن برنامج الاستضافة، أشار العمادي الى ان فعاليات برنامج الاستضافة للدكتور عبدالرزاق المرجان يتميز بمشاركة مؤسسية من خلال تنفيذ عدة دورات وورش عمل للعاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة التربية ووزارة الدولة لشئون مجلس الامة وذلك بمجموع 4 دورات تدريبية وورشتي عمل.

وأشار عمادي في الختام إلى أن هدف الاستضافات التي تنفذها الوزارة هو رغبة الوزارة في تعميم الفائدة، وإيجاد مساحات من التواصل الثقافي والتفاعل الفكري الجاد والمثمر والذي يهدف الى حماية كل شرائح المجتمع من الاخطار الفكرية المختلفة، داعيا الجميع الى الاستفادة من هذه البرامج.