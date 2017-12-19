تماشيا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى التواجد الفاعل في جميع المناسبات التي من شأنها تعزيز الجوانب القيمية في مختلف البقاع ومع كل المؤسسات التي تتلاقى معها في الرؤى والأهداف والمضامين، شاركت إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باليوم العالمي للغة العربية والذي أقامته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية أمس بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا» بحضور كوكبة من المتخصصين والمهتمين باللغة العربية وآدابها.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صلاح أبا الخيل، حيث أوضح في بيان صحافي أن مشاركات الإدارة ممتدة ولا تتوقف عند المحيط الخليجي أوالعربي وتحظى إصداراتها بإشادة من جميع الجهات والمؤسسات لما تتمتع به من تنوع وحرفية عالية.

وبين أبا الخيل أن مشاركة الإدارة في اليوم العالمي مبعث سعادة واعتزاز، داعيا المختصين والمعنيين باللغة العربية وآدابها أن يحرصوا على استغلال مثل هذه المناسبات لبيان أهمية اللغة ودورها في الحفاظ على التراث الإسلامي والثقافي بشكل عام لاسيما ونحن نعيش أزهى عصور التواصل.

واختتم أبا الخيل بالإشارة إلى أن الاهتمام باللغة العربية ضرورة ثقافية وحضارية خاصة حينما تكون هي لغة الدين والعقيدة والتواصل، معربا عن شكره للجهة المنظمة وتمنيه أن يكون الملتقى حقق أهدافه المرجوة.