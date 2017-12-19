اعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة استعداد الكويت للتعاون مع الدوائر العدلية السودانية من اجل صالح البلدين.

وابدى المطاوعة لدى لقائه النائب العام السوداني عمر محمد الاستعداد للتعاون مع النيابة في السودان من خلال الزيارات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيدا بالنقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي في السودان وعلى رأسه النيابة العامة.

وقدم المطاوعة شرحا مفصلا لمهام النيابة العامة في الكويت، مشيرا إلى أنها تتبع للقضاء وتقوم بالتحري والتحقيق في الجرائم الجنائية قبل احالتها للمحاكم.

من جانبه، قدم النائب العام السوداني عمر محمد شرحا مفصلا لعمل النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل، موضحا أنها أصبحت سلطة مستقلة تختص بإجراءات الدعوى الجنائية ما قبل المحاكمة والمتمثلة في الاشراف على التحريات بعد اخذ العلم بالجريمة.

وأشار النائب العام إلى وجود تعاون دولي لمقابلة الجرائم العابرة للحدود وانضمام السودان لاتفاقية الرياض الخاصة بتبادل المجرمين بجانب اتفاقيات ثنائية مع دول عربية وافريقية، معلنا استعداد السودان للتعاون مع الكويت في المجال القانوني.

واشاد النائب العام بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين في كل المجالات، مثمنا إسهام الكويت في كثير من مشروعات التنمية في البلاد وعلى رأسها إعمار شرق السودان.