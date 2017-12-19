دعت جمعية المهندسين الكويتية وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق إلى الإسراع في معالجة المشاكل التي يعاني منها طريق المطلاع والتي تسبب مزيدا من الحوادث ووقوع ضحايا خاصة في مواسم الشتاء والتخييم، مشيرة الى الحادث الذي أوقع عددا من الضحايا خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة م.مساعد الشمري أن الجمعية تحذر من الاستمرار في إهمال الاهتمام بهذا الطريق والذي سيكون بمنزلة شريان الحياة لمدينة المطلاع التي بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن الحلول الهندسية والفنية يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح التي تزهق عليها الطريق خاصة في مواسم التخييم.

وذكر أن المنطقة بحاجة ماسة أيضا إلى تطوير الدائري السابع ومتابعة صيانته عن كثب وتطوير الشبكة المحيطة به، داعيا إلى حلول ممكنة وسريعة مثل تبني إنشاء دورات علوية وأخرى سفلية ووضع مخارج ومداخل لها في مناطق التجمعات السكنية المحددة في مخططات مدينة المطلاع التي يجري العمل على وضع طرقها وجسورها، مشيرا الى ان الالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية وتحديد متطلبات المنطقة سيجعل هذا الطريق قادرا على زيادة الطاقة الاستيعابية على مدى نحو 20 عاما.