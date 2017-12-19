- صباح الخالد: نجدد موقفنا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وجهود السلطة لترسيخ سيادتها على القدس وباقي الأراضي المحتلة ..وقرار ترامب يعتبر تعطيلاً لعملية السلام ويغذي بؤر الإرهاب والتوتر في المنطقة
-قرار ترامب بشأن القدس مخالف لقرارات الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية ويقوّض عملية السلام.. والكويت طالبت أميركا بالتراجع عنه
- مجلس الأمة يباشر مناقشة قضية القرار الأميركي بشأن اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل
- المجلس يزكي النواب صفاء الهاشم ود.خليل عبدالله ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح أعضاء في لجنة الإحلال والتوظيف
- مجلس الأمة يزكي أعضاء لجنة البيئة وهم النواب: د.محمد الحويلة ، د.عادل الدمخي وعبدالله فهاد
- المجلس يزكي أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة وهم: النائب صالح عاشور ، النائب صفاء الهاشم ، النائب د.عبدالكريم الكندري
- تزكية النواب أسامة الشاهين وراكان النصف وفراج العربيد ويوسف الفضالة وأحمد الفضل والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال
- المجلس يزكي النواب راكان النصف وطلال الجلال وماجد المطيري ومبارك الحريص وفيصل الكندري لعضوية لجنة شؤون الإسكان
- مجلس الأمة يزكي النواب أحمد الفضل ود.خليل أبل وعبد الوهاب البابطين وفيصل الكندري وصلاح خورشيد للجنة الشباب والرياضة
- المجلس يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة المصالحة الوطنية واستعدادات الحكومة لمواجهة التحديات الخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية
- مجلس الأمة يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأميركي بنقل سفارة بلاده إلى القدس
- المجلس يوافق على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها الزام الحكومة بأن تكون الردود على الأسئلة البرلمانية باللغة العربية
- المجلس يوافق على إحالة 3 اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء صندوق دعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة من اللجنة التعليمية إلى المالية
- مجلس الأمة يوافق على رسالة لجنة العرائض والشكاوى بإحالة عدد من الشكاوى المتعلقة بوظيفة معيد بعثة بجامعة الكويت إلى اللجنة التعليمية
- الشيخ خالد الجراح: وزارة الداخلية لم تلق القبض على أي نائب.. والنائبان قاما بتسليم نفسيهما
- مجلس الأمة يقرر تأجيل مناقشة قضيتي القدس والمصالحة الوطنية إلى ما بعد الانتهاء من بن الأسئلة
- المجلس يخصص ساعتين من جلسة اليوم بعد بند الأسئلة لمناقشة قرار الرئيس الأميركي حول القدس
- مجلس الأمة يحيل رسالة النائب عادل الدمخي حول مدى دستورية إجراءات القبض على النواب إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بها إلى مكتب المجلس
- المجلس يوافق على استقالة النائب محمد الهدية من عضوية لجنة المرافق واستقالة النائب علي الدقباسي من عضوية اللجنة الخارجية
- صالح عاشور : نحن بحاجة لأن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً خلف صاحب السمو أمير البلاد لمواجهة التحديات
-أرفض تجاهل اللجنة الخارجية لاقتراحي حول ضرورة عرض قروض ومساعدات صندوق التنمية على مجلس الأمة خصوصاً بعد توجه الدولة بفرض رسوم وضرائب على المواطنين فأهل الكويت أولى من غيرهم
- النائب علي الدقباسي: تعلمنا من الأمير الحكمة والرحمة وأطالب رئيس المجلس ورئيس الحكومة العمل لإنهاء معاناة المحكومين من النواب وأبناء الكويت
- النائب الحميدي السبيعي يلتقط صورة سلفي لبعض النواب المنسحبين من جلسة قسم الحكومة الجديدة
- عودة النواب المنسحبين الى القاعة بعد انتهاء الحكومة الجديدة من أداء القسم الدستوري
- مجلس الأمة يؤبّن يعقوب الحميضي أحد أعضاء المجلس التأسيسي وعضو لجنة وضع دستور البلاد
- جابر المبارك: تصويب العمل البرلماني استحقاق وطني لا يحتمل التأخير وينبغي أن نتعاون جميعاً حتى نستطيع الإنجاز
-آن الأوان لإيجاد أسلوب لتحقيق مرحلة من التعاون بين السلطتين وفق الدستور وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وتوحيد الجهود
-ستقوم الحكومة بتقديم برنامج عملها الذي سيكون متوافقاً مع خطة التنمية ونحن مطالبون بإنجاز حضاري مشهود
-السمع والطاعة لأوامر وتوجيهات صاحب السمو..وعلينا أن نجعل ممارستنا للديمقراطية نقيّة للعمل لما فيه مصلحة الوطن
-عاقدون العزم أن نكون على قدر المسؤولية في حمل الأمانة العظيمة بالتعاون مع مجلس الأمة في ترجمة توجيهات صاحب السمو
- انسحاب عدد من النواب من جلسة مجلس الأمة أثناء بدء أعضاء الحكومة الجديدة بأداء القسم الدستوري
- رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم.. والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر أو بدون عذر