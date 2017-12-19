صباح الخالد: نجدد موقفنا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وجهود السلطة لترسيخ سيادتها على القدس وباقي الأراضي المحتلة ..وقرار ترامب يعتبر تعطيلاً لعملية السلام ويغذي بؤر الإرهاب والتوتر في المنطقة

-قرار ترامب بشأن القدس مخالف لقرارات الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية ويقوّض عملية السلام.. والكويت طالبت أميركا بالتراجع عنه

مجلس الأمة يباشر مناقشة قضية القرار الأميركي بشأن اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل

المجلس يزكي النواب صفاء الهاشم ود.خليل عبدالله ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح أعضاء في لجنة الإحلال والتوظيف

مجلس الأمة يزكي أعضاء لجنة البيئة وهم النواب: د.محمد الحويلة ، د.عادل الدمخي وعبدالله فهاد

المجلس يزكي أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة وهم: النائب صالح عاشور ، النائب صفاء الهاشم ، النائب د.عبدالكريم الكندري

تزكية النواب أسامة الشاهين وراكان النصف وفراج العربيد ويوسف الفضالة وأحمد الفضل والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال

المجلس يزكي النواب راكان النصف وطلال الجلال وماجد المطيري ومبارك الحريص وفيصل الكندري لعضوية لجنة شؤون الإسكان

مجلس الأمة يزكي النواب أحمد الفضل ود.خليل أبل وعبد الوهاب البابطين وفيصل الكندري وصلاح خورشيد للجنة الشباب والرياضة

المجلس يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة المصالحة الوطنية واستعدادات الحكومة لمواجهة التحديات الخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية

مجلس الأمة يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأميركي بنقل سفارة بلاده إلى القدس

المجلس يوافق على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها الزام الحكومة بأن تكون الردود على الأسئلة البرلمانية باللغة العربية

المجلس يوافق على إحالة 3 اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء صندوق دعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة من اللجنة التعليمية إلى المالية

‏مجلس الأمة يوافق على رسالة لجنة العرائض والشكاوى بإحالة عدد من الشكاوى المتعلقة بوظيفة معيد بعثة بجامعة الكويت إلى اللجنة التعليمية

الشيخ خالد الجراح: وزارة الداخلية لم تلق القبض على أي نائب.. والنائبان قاما بتسليم نفسيهما

مجلس الأمة يقرر تأجيل مناقشة قضيتي القدس والمصالحة الوطنية إلى ما بعد الانتهاء من بن الأسئلة

المجلس يخصص ساعتين من جلسة اليوم بعد بند الأسئلة لمناقشة قرار الرئيس الأميركي حول القدس

مجلس الأمة يحيل رسالة النائب عادل الدمخي حول مدى دستورية إجراءات القبض على النواب إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بها إلى مكتب المجلس

المجلس يوافق على استقالة النائب محمد الهدية من عضوية لجنة المرافق واستقالة النائب علي الدقباسي من عضوية اللجنة الخارجية

صالح عاشور : نحن بحاجة لأن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً خلف صاحب السمو أمير البلاد لمواجهة التحديات

-أرفض تجاهل اللجنة الخارجية لاقتراحي حول ضرورة عرض قروض ومساعدات صندوق التنمية على مجلس الأمة خصوصاً بعد توجه الدولة بفرض رسوم وضرائب على المواطنين فأهل الكويت أولى من غيرهم

النائب علي الدقباسي: تعلمنا من الأمير الحكمة والرحمة وأطالب رئيس المجلس ورئيس الحكومة العمل لإنهاء معاناة المحكومين من النواب وأبناء الكويت

النائب الحميدي السبيعي يلتقط صورة سلفي لبعض النواب المنسحبين من جلسة قسم الحكومة الجديدة

عودة النواب المنسحبين الى القاعة بعد انتهاء الحكومة الجديدة من أداء القسم الدستوري

مجلس الأمة يؤبّن يعقوب الحميضي أحد أعضاء المجلس التأسيسي وعضو لجنة وضع دستور البلاد

جابر المبارك: تصويب العمل البرلماني استحقاق وطني لا يحتمل التأخير وينبغي أن نتعاون جميعاً حتى نستطيع الإنجاز

-آن الأوان لإيجاد أسلوب لتحقيق مرحلة من التعاون بين السلطتين وفق الدستور وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وتوحيد الجهود

-ستقوم الحكومة بتقديم برنامج عملها الذي سيكون متوافقاً مع خطة التنمية ونحن مطالبون بإنجاز حضاري مشهود

-السمع والطاعة لأوامر وتوجيهات صاحب السمو..وعلينا أن نجعل ممارستنا للديمقراطية نقيّة للعمل لما فيه مصلحة الوطن

-عاقدون العزم أن نكون على قدر المسؤولية في حمل الأمانة العظيمة بالتعاون مع مجلس الأمة في ترجمة توجيهات صاحب السمو