وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض مع جمهورية فيتنام بقيمة 2.8 مليون دينار كويتي (نحو 52ر9 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية الساحلية في مقاطعة (تاي تووي).

وقال الصندوق في بيان صحافي، إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة الواقعة في إقليم (تاي بن) عبر دعم البنية التحتية الساحلية لتخفيف الآثار السلبية للفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن المشروع يتضمن تطوير حاجز بحري إضافة إلى تشييد ثلاثة حواجز نهرية وبناء جسر جديد وتجريف قاع قناة وتشييد محطات محولات كهرباء ونظام كابل أرضي وشبكة إضاءة.

وأوضح أن المشروع يتضمن كذلك الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة تنفيذ المشروع وتدقيق الحسابات والتأمين اللازم للمشروع وإعادة توطين المتأثرين بتنفيذ المشروع.

وبين الصندوق أن القرض المقدم هو ال 14 من نوعه الذي يقدمه إلى جمهورية فيتنام إذ سبق أن قدم 13 قرضا بقيمة 46.9 مليون دينار (نحو 46ر159 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات هناك فضلا عن معونة فنية بقيمة 84 ألف دينار (نحو 285 ألف دولار) خصصت لإعداد دراسة في قطاع التصنيع الزراعي.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام هشام الوقيان بحضور السفير الكويتي لدى فيتنام الدكتور عدنان الأحمد والمدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق وليد البحر في حين وقعها عن جمهورية فيتنام وكيل وزارة المالية جن شون ها.

وأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961 بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيزا لمكانتها العالمية.