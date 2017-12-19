أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الخامسة والأخيرة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (281) قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ :10 1998/8/ وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/21 2017/12/24 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /25-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 / 27-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وأشارت إلى أنه على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 25 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ووضحت السكنية أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 يوسف يعقوب محمد غريب

0002 انور عوض زايد العازمي

0003 حمد باني قماد الهاجري

0004 ناصر خالد سعد

0005 خالد شخير نغيمش المطيري

0006 فهد شخير نغيمش المطيرى

0007 ناصر حسين محسن العجمى

0008 فهد راشد فهد العجمى

0009 خالد محمد مبارك محمد الهاجري

0010 عياد عايد عياد المطيري

0011 يوسف عجمى سلمى المطيرى

0012 فهد محمد سليمان السردى

0013 خالد ناصر تركي المجاوب

0014 محمد فهيد فهد الدوسرى

0015 منصور محمد عياد الرشيدى

0016 سلطان فلاح سلطان المطيرى

0017 فيصل سعود حمدان العبهول

0018 زيد عماش حبيب الشمرى

0019 بدر فالح طلق العازمى

0020 ناصر شاجع فهيد العجمى

0021 فارس خليفه سند المطيرى

0022 مبارك غالب حسن السهلى

0023 عبدالرحمن محمد يوسف العوضي

0024 بدر سعود محمد الشويعر

0025 فهد يوسف محمد النصار

0026 سالم عبداللطيف محمود العامر

0027 محمد نعمه شاهر الشمرى

0028 يوسف محمد نافع المطيرى

0029 خالد عبدالهادى فهد الردعان

0030 احمد جوهر بشير مبارك

0031 عبدالله ابراهيم يوسف المزورعي

0032 على حمد خليفه الصقر

0033 صالح حمدان رويشد العازمى

0034 احمد فيحان سحمى المطيرى

0035 مبارك مجزع غنيم الشمرى

0036 محمد عباس حسين قلي

0037 حمد صلاح عريفج الحربى

0038 محمود عبدالرضا حسين كابلى

0039 مثيم حميد محمد بوخلف

0040 انور على حسين الفقعان

0041 مشعل فيصل عبدالرسول معرفى

0042 وليد سعود سعد المعصب

0043 ناصر مبارك ناصر العازمى

0044 محمد فالح سعد المعصب

0045 نايف فرحان نصيب مبارك

0046 فهد ربيع مسلوب الرشيدي

0047 تركى عبدالله جديع الغانم

0048 فهد عبدالرحمن حسن الحمادى

0049 سامي محمد ابراهيم مانع المانع

0050 محمد عايد عياد المطيرى

0051 مشاري مطلق نعير الهاجري

0052 عبدالله صنهات زبن المطيرى

0053 على غلوم عبدالرسول عبدالله

0054 فيصل غنيم ناصر ابوعنيج

0055 احمد دحيم عبيد عايد واخيه عبدالله

0056 عجيل علي عجيل الشمري

0057 عبدالعزيز عبدالله سليمان الضويحي

0058 مطلق حمود مطلق الظفيرى

0059 سالم فالح مسلم العجمى

0060 شاهر على عبدالرحمن سالم

0061 مشعل غازى بداح العتيبى

0062 سيف فالح سيف العجمى

0063 منصور فالح سالم العجمى

0064 سعود محمد عبدالعزيز العجمى

0065 عبداللطيف هاشم على عبدالرسول

0066 خالد عويض تميم المطيرى

0067 محمد جاسم محمد على

0068 محمد حمود فهد العجمى

0069 سعود جويعد عويضه العجمي

0070 ثامر محسن ثامر الديحاني

0071 ناصر سالم ماضي العجمي

0072 فيصل احمد علي الخباز

0073 محمد عبدالخضر حسن عبدال

0074 سعد محمد عوض المطيري

0075 بدر مطلق راشد المطيري

0076 جاسم محمد عدس النمران

0077 خالدجريش عبدالله العدواني

0078 عبدالله الصديق قبلان محمد العجمى

0079 خالد شمروخ داموك العازمى

0080 ثامر عيد عايض الرشيدي

0081 يعقوب صادق حاجى معرفى

0082 طلال عبدالله راشد الهاجري

0083 فراس نوري عبدالله المطيري

0084 صباح محمد حسن التميمي

0085 معجب فهيد معجب

0086 علي احمد عبدالله ابراهيم

0087 دخيل محمد ظافر الهاجري

0088 حمد حسن محمد على الهندى

0089 سليمان محسن سليمان المطيرى

0090 مشعل عبدالحليم احمد الراشد

0091 مسلم عنيزان مسلم المويزرى الرشيدى

0092 حسن مختار عبدالرحمن بن حيدر

0093 بندر مداد عيد محمد العازمي

0094 احمد شهاب حمد الشمري

0095 نواف مسلم غازي العتيبي

0096 عبدالله ابجاد علي المطيري

0097 على احمد حسن صفر

0098 احمد عليان عبدالله العنزي

0099 علي احمد محمد احمد

0100 سامي فالح جازع العازمي

0101 محمد جزا جابر الرشيدي

0102 سيف مرزوق سيف العازمي

0103 عادل مهدي عبدالله الصفار

0104 خالد غازي عايض محمد

0105 عبدالعزيز غازى انور العوضي

0106 عبدالعزيز هاشل سعود الهويشل

0107 ناصر احمد عبدالمحسن الراشد

0108 فهد محمد فهد عقله

0109 شبيب مجحم بندر الخالدى

0110 عيسى محسن عبيد فراج

0111 احمد مرزوق فلاح العتيبي

0112 ماهر سالم فالح العازمي

0113 صالح حمد مبارك الهيم

0114 محمد سالم تركى التركى

0115 خالد عبيد سرور العتيبي

0116 هانى احمد غلوم على

0117 عايض حمد جديع عبيصان العجمي

0118 شافى عايد منير السبيعى

0119 حمود فهد مبارك زويد

0120 فارس مبارك سامح المطيرى

0121 بدر ذعار حسين المطيري

0122 يوسف سعود عبدالله ناصر الظفيري

0123 مبارك محمد عايض الرشيدي

0124 علي سعد سالم العازمي

0125 احمد كاظم عبدالله العنزى

0126 خالد محمد عبدالله العجمى

0127 مشعان ناصر مشعان الهاجري

0128 يوسف سالم زيد العازمي

0129 عمر يعقوب يوسف العمر

0130 عبدالله احمد عبدالله القحطاني

0131 حسين محمد حسين اسد

0132 عبدالعزيز مفرح مرزوق العميره

0133 محمد احمد ابراهيم حسين

0134 محمد سالم صالح المسعود

0135 احمد محمود احمد حسين

0136 على فلاح موسى سعدون

0137 عباس قاسم على مراد

0138 سعد بدر سعد المنيع

0139 عبدالله علي عوض المطيري

0140 فهد عويد فزع الشمرى

0141 عبدالله يوسف ابراهيم الصورى

0142 فالح عماش محمد العجمى

0143 غانم فلاح غازى المطيرى

0144 محمد فاضل عباس علم دار

0145 بدر ناصر محمد الصراف

0146 علي حمزه جمعه الجميعي

0147 حامد سيف عيد مبارك بن عميره

0148 خالد عبدالله عوض محمد الخضير

0149 مشاري خليل ابراهيم القطان

0150 علي عبدالعزيز عيد علي العتيبي

0151 جمعان شليويح صغير العازمي

0152 حامد راشد سيف الحجيلان

0153 عبدالرحمن سعد عوض المطيري

0154 علي مقذل علي المنير

0155 بدر عبدالحميد محمد حسين الصايغ

0156 ضاحى حسين فنيسان المطيرى

0157 عبدالعزيز سرحان عبدالله الظفيرى

0158 حمد حسين ابراهيم الخراز

0159 حمود عايد سعد الفضلي

0160 ممدوح عبدالله على السالمى

0161 فهد ملفى مفلح الرشيدى

0162 اسامه علي احمد البقصمي

0163 عماد امان جوهر سعيد

0164 عبدالله فارس عبدالعزيز الدبوس

0165 محمد حثلين سبعان العجمى

0166 خالد عبدالعزيز سليمان الشومر

0167 خالد اكميخ فدعوس العجمى

0168 محمد عبدالله فالح غنيم الدفليج

0169 باسل يونس صالح الكحيل

0170 سعدلافي سعد حجر

0171 راشد رجاء مسلم العازمى

0172 على حاجى عبدالله محمد

0173 خالد سعود محمد المطيرى

0174 يوسف محمد هليل العتيبى

0175 عدنان صالح سليمان الراشد

0176 فهد عباد مفلح العدوانى

0177 عبدالله عوض فواج سالم الحربى

0178 مهدي مالك محمود الصفار

0179 فهد عيد حمود العازمي

0180 احمد ضافر فهد الهاجرى

0181 فيصل فراج عيد الهدبه

0182 عبدالعزيز عبدالمناف محمد رفيع معرفى

0183 شقران عوض ناصر الرشيدى

0184 حمد خالد سيف الطشه

0185 حميد لايش حسين العنزى

0186 فهد طليحان عماش العتيبى

0187 وليد فرحان مشاى عويد

0188 شاكر عناد غضبان مهنا

0189 خالد احمد خالد الرويشد

0190 عماد على محمد السويل

0191 بدر سعود عبدالهادي المطيري

0192 نواف محمد عبدالله المطيري

0193 أيتام محمد فلاح حمد الصليلى

0194 ياسر عباس محمد عبدالله

0195 حمود بنيه عايد العنزى

0196 جاسم محمد سحلى العتيبى

0197 ناجع فهد راشد محمد العجمى

0198 محمد عبدالله مسفر العتيبى

0199 عقاب ناصر سعد الميموني

0200 بدر غازى هزاع المطيرى

0201 نواف جاسم عبدالله المرطه

0202 مشعل سعود فيحان المطيرى

0203 مزيد سعيد سالم الرشيدي

0204 خالد محمد ضيف الله المطيري

0205 صالح ابداح فاروس العازمي

0206 نواف فارس اسمر الفضلي

0207 خالد سالم عبدالهادى العنزى

0208 فهد لافى سند السعيدى

0209 خالد طامي سالم جبر الهاجري

0210 ياسر احمد علي الحداد

0211 خالد عجاج مياح دهيمان

0212 محسن ناصر احمد سالم

0213 صلاح فالح عامر العضيب

0214 محمد فلاح مفرح الشريجه

0215 بندر فلاح شارع المطيري

0216 صباح سالم عبدالله المطاوعه

0217 عبدالله فهيد مرزوق الرشيدي

0218 عبدالله بدر عبدالله البطي بوطيبان

0219 وحيد سيد علي رضا

0220 على محمد احمد المهنا

0221 على راشد جنبان المرى

0222 عيسى راشد رشدان المطيرى

0223 سعود عبدالله محمد العجمى

0224 باسم منصور عبدالرسول المطوع

0225 سامي عبداللطيف عبدالله الهويدي

0226 فواز سعود فهد الوسمي

0227 عبدالله فلاح عبدالله المطيرى

0228 فوزى ناصر خلف الهاجرى

0229 محمد فهيد فريج الهاجرى

0230 فيصل سعود حريميس العتيبى

0231 خالد سالم بندر الديحانى

0232 محمد محسن مهنا العتيبى

0233 اسامه عبدالله سالم عبدالجليل الانصاري

0234 موسى زايد عبيد الرشيدي

0235 يوسف زايد عبيد الرشيدي

0236 عبداللطيف نزال خلف السعيدي

0237 عبدالله مسلم صقر النصافي

0238 جزا رفاع لافي المطيري

0239 خالد على محمد التناك

0240 صلاح علي محمد الهزيم

0241 سعد غازي عبدالله الديحاني

0242 بدر مليح مهل الرشيدى

0243 احمد عبدالخضر بشير مرزوق

0244 يوسف فالح حماده المطيري

0245 صالح مجبل مرزوق العازمي

0246 احمد حمود غازي العتيبي

0247 فيصل خالد سعد المنصور

0248 محمد سلطان محسن حمود

0249 حمد مبارك محسن العازمى

0250 سعود محمد سعود العجمي

0251 وائل عبدالعزيز فهد المسعود

0252 احمد سعد سالم العويشر

0253 محسن سعد مخيط المطيري

0254 مشبب عزيز غازي الرشيدي

0255 بدر محمد قبلان مهنا

0256 فايز خليفه سعد عبيد

0257 ايوب عبدالله علي الرويح

0258 جاسم محمد جاسم بن حاي

0259 جاسر بداح شافي المطيري

0260 حسن عبدالعزيز ذياب الراشد

0261 يوسف غازي طليحان العنزي

0262 مشعل شجعان عيد العتيبي

0263 نايف مانع شداد المطيري

0264 عقل حربى على السعدى

0265 محمد براك عبدالله الدبيخى

0266 حزام محمد بخيت الدوسري

0267 عبدالله علي عباس عبدالله

0268 محمد خلف محمد مدوه

0269 مسلم ناصر محمد العجمي

0270 ايمن على عبدالرحمن الكندرى

0271 احمد عزيز دويهيس لافى

0272 فالح عبدالهادي علي البصيري

0273 مشعل مساعد سعد محمد الغريب

0274 بدر عبدالحليم ياسين الماجد

0275 احمد حمد على الشمرى

0276 احمد حمد مطر الهرشاني

0277 سامي مجبل مطلق الرميضي

0278 عايد غالي رشيد الفضلي

0279 هيثم عدنان هاشم البدر

0280 مشعل محمد فالح الملهوف

0281 عبدالرحمن محمد بطاح الهبيده