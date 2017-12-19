أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الخامسة والأخيرة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (281) قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ :10 1998/8/ وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/21 2017/12/24 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /25-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 / 27-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت إلى أنه على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 25 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
ووضحت السكنية أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 يوسف يعقوب محمد غريب
0002 انور عوض زايد العازمي
0003 حمد باني قماد الهاجري
0004 ناصر خالد سعد
0005 خالد شخير نغيمش المطيري
0006 فهد شخير نغيمش المطيرى
0007 ناصر حسين محسن العجمى
0008 فهد راشد فهد العجمى
0009 خالد محمد مبارك محمد الهاجري
0010 عياد عايد عياد المطيري
0011 يوسف عجمى سلمى المطيرى
0012 فهد محمد سليمان السردى
0013 خالد ناصر تركي المجاوب
0014 محمد فهيد فهد الدوسرى
0015 منصور محمد عياد الرشيدى
0016 سلطان فلاح سلطان المطيرى
0017 فيصل سعود حمدان العبهول
0018 زيد عماش حبيب الشمرى
0019 بدر فالح طلق العازمى
0020 ناصر شاجع فهيد العجمى
0021 فارس خليفه سند المطيرى
0022 مبارك غالب حسن السهلى
0023 عبدالرحمن محمد يوسف العوضي
0024 بدر سعود محمد الشويعر
0025 فهد يوسف محمد النصار
0026 سالم عبداللطيف محمود العامر
0027 محمد نعمه شاهر الشمرى
0028 يوسف محمد نافع المطيرى
0029 خالد عبدالهادى فهد الردعان
0030 احمد جوهر بشير مبارك
0031 عبدالله ابراهيم يوسف المزورعي
0032 على حمد خليفه الصقر
0033 صالح حمدان رويشد العازمى
0034 احمد فيحان سحمى المطيرى
0035 مبارك مجزع غنيم الشمرى
0036 محمد عباس حسين قلي
0037 حمد صلاح عريفج الحربى
0038 محمود عبدالرضا حسين كابلى
0039 مثيم حميد محمد بوخلف
0040 انور على حسين الفقعان
0041 مشعل فيصل عبدالرسول معرفى
0042 وليد سعود سعد المعصب
0043 ناصر مبارك ناصر العازمى
0044 محمد فالح سعد المعصب
0045 نايف فرحان نصيب مبارك
0046 فهد ربيع مسلوب الرشيدي
0047 تركى عبدالله جديع الغانم
0048 فهد عبدالرحمن حسن الحمادى
0049 سامي محمد ابراهيم مانع المانع
0050 محمد عايد عياد المطيرى
0051 مشاري مطلق نعير الهاجري
0052 عبدالله صنهات زبن المطيرى
0053 على غلوم عبدالرسول عبدالله
0054 فيصل غنيم ناصر ابوعنيج
0055 احمد دحيم عبيد عايد واخيه عبدالله
0056 عجيل علي عجيل الشمري
0057 عبدالعزيز عبدالله سليمان الضويحي
0058 مطلق حمود مطلق الظفيرى
0059 سالم فالح مسلم العجمى
0060 شاهر على عبدالرحمن سالم
0061 مشعل غازى بداح العتيبى
0062 سيف فالح سيف العجمى
0063 منصور فالح سالم العجمى
0064 سعود محمد عبدالعزيز العجمى
0065 عبداللطيف هاشم على عبدالرسول
0066 خالد عويض تميم المطيرى
0067 محمد جاسم محمد على
0068 محمد حمود فهد العجمى
0069 سعود جويعد عويضه العجمي
0070 ثامر محسن ثامر الديحاني
0071 ناصر سالم ماضي العجمي
0072 فيصل احمد علي الخباز
0073 محمد عبدالخضر حسن عبدال
0074 سعد محمد عوض المطيري
0075 بدر مطلق راشد المطيري
0076 جاسم محمد عدس النمران
0077 خالدجريش عبدالله العدواني
0078 عبدالله الصديق قبلان محمد العجمى
0079 خالد شمروخ داموك العازمى
0080 ثامر عيد عايض الرشيدي
0081 يعقوب صادق حاجى معرفى
0082 طلال عبدالله راشد الهاجري
0083 فراس نوري عبدالله المطيري
0084 صباح محمد حسن التميمي
0085 معجب فهيد معجب
0086 علي احمد عبدالله ابراهيم
0087 دخيل محمد ظافر الهاجري
0088 حمد حسن محمد على الهندى
0089 سليمان محسن سليمان المطيرى
0090 مشعل عبدالحليم احمد الراشد
0091 مسلم عنيزان مسلم المويزرى الرشيدى
0092 حسن مختار عبدالرحمن بن حيدر
0093 بندر مداد عيد محمد العازمي
0094 احمد شهاب حمد الشمري
0095 نواف مسلم غازي العتيبي
0096 عبدالله ابجاد علي المطيري
0097 على احمد حسن صفر
0098 احمد عليان عبدالله العنزي
0099 علي احمد محمد احمد
0100 سامي فالح جازع العازمي
0101 محمد جزا جابر الرشيدي
0102 سيف مرزوق سيف العازمي
0103 عادل مهدي عبدالله الصفار
0104 خالد غازي عايض محمد
0105 عبدالعزيز غازى انور العوضي
0106 عبدالعزيز هاشل سعود الهويشل
0107 ناصر احمد عبدالمحسن الراشد
0108 فهد محمد فهد عقله
0109 شبيب مجحم بندر الخالدى
0110 عيسى محسن عبيد فراج
0111 احمد مرزوق فلاح العتيبي
0112 ماهر سالم فالح العازمي
0113 صالح حمد مبارك الهيم
0114 محمد سالم تركى التركى
0115 خالد عبيد سرور العتيبي
0116 هانى احمد غلوم على
0117 عايض حمد جديع عبيصان العجمي
0118 شافى عايد منير السبيعى
0119 حمود فهد مبارك زويد
0120 فارس مبارك سامح المطيرى
0121 بدر ذعار حسين المطيري
0122 يوسف سعود عبدالله ناصر الظفيري
0123 مبارك محمد عايض الرشيدي
0124 علي سعد سالم العازمي
0125 احمد كاظم عبدالله العنزى
0126 خالد محمد عبدالله العجمى
0127 مشعان ناصر مشعان الهاجري
0128 يوسف سالم زيد العازمي
0129 عمر يعقوب يوسف العمر
0130 عبدالله احمد عبدالله القحطاني
0131 حسين محمد حسين اسد
0132 عبدالعزيز مفرح مرزوق العميره
0133 محمد احمد ابراهيم حسين
0134 محمد سالم صالح المسعود
0135 احمد محمود احمد حسين
0136 على فلاح موسى سعدون
0137 عباس قاسم على مراد
0138 سعد بدر سعد المنيع
0139 عبدالله علي عوض المطيري
0140 فهد عويد فزع الشمرى
0141 عبدالله يوسف ابراهيم الصورى
0142 فالح عماش محمد العجمى
0143 غانم فلاح غازى المطيرى
0144 محمد فاضل عباس علم دار
0145 بدر ناصر محمد الصراف
0146 علي حمزه جمعه الجميعي
0147 حامد سيف عيد مبارك بن عميره
0148 خالد عبدالله عوض محمد الخضير
0149 مشاري خليل ابراهيم القطان
0150 علي عبدالعزيز عيد علي العتيبي
0151 جمعان شليويح صغير العازمي
0152 حامد راشد سيف الحجيلان
0153 عبدالرحمن سعد عوض المطيري
0154 علي مقذل علي المنير
0155 بدر عبدالحميد محمد حسين الصايغ
0156 ضاحى حسين فنيسان المطيرى
0157 عبدالعزيز سرحان عبدالله الظفيرى
0158 حمد حسين ابراهيم الخراز
0159 حمود عايد سعد الفضلي
0160 ممدوح عبدالله على السالمى
0161 فهد ملفى مفلح الرشيدى
0162 اسامه علي احمد البقصمي
0163 عماد امان جوهر سعيد
0164 عبدالله فارس عبدالعزيز الدبوس
0165 محمد حثلين سبعان العجمى
0166 خالد عبدالعزيز سليمان الشومر
0167 خالد اكميخ فدعوس العجمى
0168 محمد عبدالله فالح غنيم الدفليج
0169 باسل يونس صالح الكحيل
0170 سعدلافي سعد حجر
0171 راشد رجاء مسلم العازمى
0172 على حاجى عبدالله محمد
0173 خالد سعود محمد المطيرى
0174 يوسف محمد هليل العتيبى
0175 عدنان صالح سليمان الراشد
0176 فهد عباد مفلح العدوانى
0177 عبدالله عوض فواج سالم الحربى
0178 مهدي مالك محمود الصفار
0179 فهد عيد حمود العازمي
0180 احمد ضافر فهد الهاجرى
0181 فيصل فراج عيد الهدبه
0182 عبدالعزيز عبدالمناف محمد رفيع معرفى
0183 شقران عوض ناصر الرشيدى
0184 حمد خالد سيف الطشه
0185 حميد لايش حسين العنزى
0186 فهد طليحان عماش العتيبى
0187 وليد فرحان مشاى عويد
0188 شاكر عناد غضبان مهنا
0189 خالد احمد خالد الرويشد
0190 عماد على محمد السويل
0191 بدر سعود عبدالهادي المطيري
0192 نواف محمد عبدالله المطيري
0193 أيتام محمد فلاح حمد الصليلى
0194 ياسر عباس محمد عبدالله
0195 حمود بنيه عايد العنزى
0196 جاسم محمد سحلى العتيبى
0197 ناجع فهد راشد محمد العجمى
0198 محمد عبدالله مسفر العتيبى
0199 عقاب ناصر سعد الميموني
0200 بدر غازى هزاع المطيرى
0201 نواف جاسم عبدالله المرطه
0202 مشعل سعود فيحان المطيرى
0203 مزيد سعيد سالم الرشيدي
0204 خالد محمد ضيف الله المطيري
0205 صالح ابداح فاروس العازمي
0206 نواف فارس اسمر الفضلي
0207 خالد سالم عبدالهادى العنزى
0208 فهد لافى سند السعيدى
0209 خالد طامي سالم جبر الهاجري
0210 ياسر احمد علي الحداد
0211 خالد عجاج مياح دهيمان
0212 محسن ناصر احمد سالم
0213 صلاح فالح عامر العضيب
0214 محمد فلاح مفرح الشريجه
0215 بندر فلاح شارع المطيري
0216 صباح سالم عبدالله المطاوعه
0217 عبدالله فهيد مرزوق الرشيدي
0218 عبدالله بدر عبدالله البطي بوطيبان
0219 وحيد سيد علي رضا
0220 على محمد احمد المهنا
0221 على راشد جنبان المرى
0222 عيسى راشد رشدان المطيرى
0223 سعود عبدالله محمد العجمى
0224 باسم منصور عبدالرسول المطوع
0225 سامي عبداللطيف عبدالله الهويدي
0226 فواز سعود فهد الوسمي
0227 عبدالله فلاح عبدالله المطيرى
0228 فوزى ناصر خلف الهاجرى
0229 محمد فهيد فريج الهاجرى
0230 فيصل سعود حريميس العتيبى
0231 خالد سالم بندر الديحانى
0232 محمد محسن مهنا العتيبى
0233 اسامه عبدالله سالم عبدالجليل الانصاري
0234 موسى زايد عبيد الرشيدي
0235 يوسف زايد عبيد الرشيدي
0236 عبداللطيف نزال خلف السعيدي
0237 عبدالله مسلم صقر النصافي
0238 جزا رفاع لافي المطيري
0239 خالد على محمد التناك
0240 صلاح علي محمد الهزيم
0241 سعد غازي عبدالله الديحاني
0242 بدر مليح مهل الرشيدى
0243 احمد عبدالخضر بشير مرزوق
0244 يوسف فالح حماده المطيري
0245 صالح مجبل مرزوق العازمي
0246 احمد حمود غازي العتيبي
0247 فيصل خالد سعد المنصور
0248 محمد سلطان محسن حمود
0249 حمد مبارك محسن العازمى
0250 سعود محمد سعود العجمي
0251 وائل عبدالعزيز فهد المسعود
0252 احمد سعد سالم العويشر
0253 محسن سعد مخيط المطيري
0254 مشبب عزيز غازي الرشيدي
0255 بدر محمد قبلان مهنا
0256 فايز خليفه سعد عبيد
0257 ايوب عبدالله علي الرويح
0258 جاسم محمد جاسم بن حاي
0259 جاسر بداح شافي المطيري
0260 حسن عبدالعزيز ذياب الراشد
0261 يوسف غازي طليحان العنزي
0262 مشعل شجعان عيد العتيبي
0263 نايف مانع شداد المطيري
0264 عقل حربى على السعدى
0265 محمد براك عبدالله الدبيخى
0266 حزام محمد بخيت الدوسري
0267 عبدالله علي عباس عبدالله
0268 محمد خلف محمد مدوه
0269 مسلم ناصر محمد العجمي
0270 ايمن على عبدالرحمن الكندرى
0271 احمد عزيز دويهيس لافى
0272 فالح عبدالهادي علي البصيري
0273 مشعل مساعد سعد محمد الغريب
0274 بدر عبدالحليم ياسين الماجد
0275 احمد حمد على الشمرى
0276 احمد حمد مطر الهرشاني
0277 سامي مجبل مطلق الرميضي
0278 عايد غالي رشيد الفضلي
0279 هيثم عدنان هاشم البدر
0280 مشعل محمد فالح الملهوف
0281 عبدالرحمن محمد بطاح الهبيده