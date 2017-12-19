احتفل في قصر بيان صباح اليوم، بتسلم صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أوراق اعتماد كل من السفير عايشة هلال كويتاك سفيرة لجمهورية تركيا، والسفير ماري ماسدوبوي سفيرة لجمهورية فرنسا، والسفير كاملش شاشي براكاش سفيرا لجمهورية فيجي، والسفير عبدالقادر محمدي سفيرا لجمهورية مقدونيا، والسفير خوسيه أندر اديه دو ليموس سفيرا لجمهورية أنغولا، والسفير بول كافانا سفيرا لجمهورية ايرلندا ،وذلك كسفراء لبلادهم لدى البلاد.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن فهد عبدالرحمن الزيد.