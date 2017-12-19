أكدت وزارة الداخلية اليوم ان الوزارة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير الأمنية لانجاح بطولة كأس الخليج ال23 المقرر انطلاقها في الكويت يوم الجمعة المقبل.

ونقلت الادارة في بيان عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش تأكيد اكتمال الإجراءات الوقائية والاحترازية والمرورية اللازمة لإنجاح وتأمين بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي تمتد حتى الخامس من يناير المقبل.

وأضاف العميد الحشاش ان هناك توجيهات واضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م الشيخ خالد الجراح بهذا الاتجاه موضحا ان وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري يتابع كافة الاستعدادات الأمنية والمرورية والإمكانات الفنية والبشرية.

ولفت الى تكريس القطاعات الأمنية الميدانية كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث وتواصلها الدائم مع اللجنة المنظمة لحفل الافتتاح من تفعيل الدور الأمني والمروري على جميع المحاور الرئيسية وتوفير الكوادر البشرية والآليات لحفظ الأمن والنظام.

ودعت الوزارة الراغبين في حضور مباريات كأس الخليج ال23 المقرر اقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر المقبل وحتى الخامس من يناير الالتزام بالتعليمات الامنية.

ونقلت الادارة في بيان عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش القول ان هناك (ممنوعات) لايسمح للجمهور الدخول بها إلى الاستاد وسوف تتم مصادرتها مثل بطاريات شحن الهواتف والآلات الحادة بأنواعها والألعاب النارية بأنواعها والسيجارة الإلكترونية والشعارات واللافتات السياسية وطائرات التصوير اللاسلكية وقلم الليزر بأنواعه والعصى الخاصة بالأعلام تمنع جميعها الا بايبات البلاستك وجميع عبوات المياه والعصائر.

وأضاف أنه يسمح بدخول العبوات منزوعة الغطاء مثل اكواب الفلين والآلات الموسيقية الخاصة بالتشجيع يسمح بدخولها فقط لروابط المشجعين المصرح لها مع أخذ تعهد من رئيس الرابطة بتحمله المسؤولية كاملة في حال استعمال الآلات بالأوضاع غير المخصصة لها.

وأكد أن أجهزة الأمن المعنية ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة الفورية تجاه السلوكيات التي تنتج عنها ظواهر سلبية والاستهتار والرعونة على الطرقات.

ودعا العميد الحشاش المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور وإتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة منهم والتي تهدف الى الحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل عملية الدخول والخروج من أجل قضاء أوقات ممتعة خلال البطولة.



واعلنت الداخلية انها ستفتح ابواب استاد جابر الدولي في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي من يوم الجمعة المقبل لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور افتتاح بطولة كأس الخليج ال23.

ونقلت الادارة في بيان عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش القول انه تم توفير ثلاثة مواقف محددة لمركبات الجمهور الأول في الساحة الترابية المقابلة لمستشفى الفروانية على امتداد الدائري السادس واخر في الساحة الترابية مقابل كلية التربية الأساسية وامتداد شارع محمد بن القاسم المقابلة لمنطقة الرحاب والثالث في الساحة الترابية المقابلة لمقهى الفروانية الشعبي.

واكد ان قطاع المرور أفرز دوريات مرورية لتنظيم عملية دخول وخروج الجمهور إلى استاد جابر الرياضي وخروجه منه بعد الاحتفال مبينا ان البوابة رقم (9) مخصصة لدخول جمهور الكويت من العائلات والبوابات رقم (8،7،6) لدخول الشباب وبوابة رقم (4) لجمهور فريق الضيف وبوابة (5) لذوي الاحتياجات الخاصة أما بوابة رقم (10) فللاعلاميين والمتطوعين والخدمات