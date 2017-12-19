هاني الظفيري



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أنه تم اتخاذ قرار بإبعاد الوافد المصري الذي يعمل في أحد قطاعات وزارة الداخلية وذلك بعد نشره مقطع ڤيديو له وهو يهدد بقطع يد من يحاول التفكير في الإساءة إليه بالقول «أي إيد تتمد عليا هقطعها».



وقال المصدر إنه تمت إحالة الوافد إلى الإبعاد الإداري أمس، ومن المقرر ترحيله نهائيا مع وضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد.



وبحسب المصدر، فإن الوافد صدر أمر بترحيله إلى موطنه من جراء تحديه القانون بطريقة غير لائقة واتباعه أسلوب التهديد والوعيد، مؤكدا أن كامل حقوق الوافد المالية سيتم صرفها بموجب القانون.