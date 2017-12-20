شهاب الدين: المؤسسة تسعى إلى تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها

ملتزمون بالتعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه الكويت حالياً

الحجي: المبادرة تسلط الضوء على أهمية موقع الكويت الجغرافي للطيور المهاجرة وأنواعها في أمسية استثنائية، وضمن تظاهرة علمية فنية، قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بإطلاق مبادرة «سفراء العلوم»، اجتمع فيها الحضور لمشاهدة محتوى علمي متميز من إبداعات فريق عدسة البيئة الكويتية.

في البداية، أشار مدير عام المؤسسة د.عدنان شهاب الدين إلى أنه عندما تنظر المؤسسة إلى كويت المستقبل، فإنها تتطلع إليها من خلال رسالتها الساعية إلى تحقيق ثقافة مزدهرة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل كويت مستدامة، ووفقا لاستراتيجية المؤسسة الجديدة، نسعى إلى تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها، وفي مبادرات تساهم في بناء قاعدة راسخة للعلم والتكنولوجيا والإبداع وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لذلك.

بدوره، قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي: يسرنا أن نطلق اليوم ملحمة «هجرة الطيور.. رحلة لا تنتهي»، برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وإنتاج فريق عدسة البيئة الكويتية، والمبادرة عبارة عن سلسلة من عشر حلقات قصيرة تسلط الضوء على أهمية موقع الكويت الجغرافي للطيور المهاجرة وأنواعها، وأهم أماكن تواجدها، خلال رحلة الهجرة الموسمية، أو التفريخ خلال فصل الصيف في الجزر الكويتية، وجاءت فكرة العمل لتكون مختلفة بمشاهد جميلة ستنشر خلال عام 2018، لتزيد من معرفة المجتمع بأهمية الكويت كأحد أهم المعابر للطيور المهاجرة، وبهدف تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.

وذكر الحجي أن فريق عدسة البيئة الكويتية تطوعي متخصص في توثيق الحياة الفطرية في الكويت، يعمل على إعداد مرجع مصور مهم للأجيال القادمة، ونسعى من خلال أعمال الفريق إلى التعاون مع جميع الجهات المتخصصة في البيئة والبحث العلمي، ليكون الفريق ذراعا تطوعية مهمة لنشر الوعي البيئي والعلم والمعرفة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في دعم تأسيس الفريق منذ البداية، وعلى رأسهم الشيخ سلمان الحمود الذي دعم الفريق إعلاميا ولوجيستيا، من خلال وزارة الدولة لشؤون الشباب، إضافة إلى جميع العاملين في هذه الوزارة، كما أشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وإدارة «بادر» على تسهيلهم إشهارهم الفريق، وكذلك نشكر شركة البترول الوطنية الكويتية على دعمها لأعمال الفريق، وأخص الأخ الفاضل عبدالرحمن الفارسي على دعم وتشجيع الفريق منذ البداية، والشكر موصول إلى رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، وجميع العاملين في محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، وإلى معهد الأبحاث العلمية على دعمهم المستمر، وجميع العاملين في محمية اللياح، كما لا ننسى الدور المهم الذي تقدمه وزارة الداخلية ممثلة بالشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة في الحفاظ على بيئة الكويت.

من جانبه، قال مدير إدارة الثقافة العملية د.سلام العبلاني، إنه وفقا لأهداف المؤسسة الداعية إلى تشجيع وتحفيز تقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتقديم النفع للمجتمع والمجتمع البحثي والشركات في الكويت، فقد أطلقت المؤسسة مبادرة رائدة هي «سفراء العلوم»، مستهدفة من خلالها تطوير نشر الثقافة العلمية في المجتمع، وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لذلك، إضافة إلى دعم الموهوبين والمتميزين، وسعيا إلى ترجمة المعارف إلى الابتكار، وحرصا على تشجيع القدرات الوطنية في جميع القطاعات.

وفي السياق ذاته، أشارت مدير برنامج نشر المعرفة العملية والتكنولوجية د. ليلى الموسوي الذي يحتضن مبادرة سفراء العلوم الى أن الاجتماع جاء لعرض رسالة علمية، لكن بمفردات القرن الحادي والعشرين، رسالة تمزج الجمال بالعلم والإبداع، في إطار فني راق، موضحة أنه في هذه الأمسية، وضمن مبادرة سفراء العلوم، تحتفي المؤسسة مع الحضور بروعة الطبيعة في هذا الوطن المعطاء، آملين أن تستقطب رسالة فريق عدسة البيئة الكويتية المجتمع بأسره نحو مزيد من الوعي البيئي، وتقدير الموارد الطبيعية وصونها.