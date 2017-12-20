عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء.

يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي





يتلفت بومبارك حوله.. الازدحام شديد عند جميع كاونترات المحاسبين في الجمعية التعاونية.. لقد نسي أن اليوم السبت والأهالي يتبضعون لتوفير أغراض الأسبوع للبيت والمدارس.. ينظر ليده التي تحمل كرتونين بيض ثم يتخذ قراره ويتجه بلا تردد إلى المحاسب المختص بشراء أقل من عشرة أغراض.. الطابور طويل بعض الشيء ولكنه سيكون أسرع من البقية.. يقف بتملل واضح.. يسترعي انتباهه المرأة الشابة التي أمامه وهي تتحدث مع أبنائها باللغة الانجليزية.. يتفحص الفتيان بعينيه يجد أن ملامحهم كويتية.. لكن أفراد العائلة الصغيرة يتبادلون الحديث بينهم باللغة الإنجليزية.. يشعر بومبارك بخدور في يده فيسندها على عربة العائلة التي أمامه.

ينبري الفتى ذو العشر سنوات ويوجه حديثه لبومبارك باللغة الإنجليزية فيقول: هذه عربتنا ابتعد عنها.

بهدوء تام يرد بومبارك: حاجني كويتي.. وماني بايق أغراضكم.

يرد الفتى بتجهم: أنا لا أجيد العربية.. ابتعد عنا.

تلتفت الأم نحوهم وتقول لابنها بالإنجليزية: ماذا حدث.

الابن: إنه يستند على عربتنا.

الأم: خير حجي في شي.

يبتسم بومبارك ابتسامة خفيفة: كويتية.

الأم: إي عمي.. كويتية.

بومبارك: يابنيتي.. إيدي خدرت من هالكراتين فسندتها على عربانتكم.. وتراني ماني حرامي بيبوق أغراضكم.

تشعر الأم بالإحراج فترد: لا عمي محشوم.. حط كراتينك بالعربانة وريح إيدك.

بومبارك: ماقصرتي يابوچ.. خليني قاضبهم لأن عيالچ موعاجبهم.

تصمت الأم وتتظاهر بمتابعة الدور.

بومبارك: أقول يابنيتي.





تلفت المرأة رأسها نحوه.

بومبارك: بوعيالچ أجنبي.

المرأة باستنكار: لأ كويتي.

بومبارك: عيل ليش عيالچ مايحچون عربي.

تتوتر المرأة بوضوح فترد: يفهمون الحچي.

بومبارك بلهجة الناصح: أنا ماشفت أجانب يتحچون غير حچيهم.. وعيالچ كويتيين وعايشين بالكويت.

تعطي المرأة إشارة من يدها لأبنائها فيبتعدون عن العربة.. تبدأ المرأة بوضع أغراضها على طاولة المحاسب باضطراب.

بومبارك: يابوچ علميهم حچي أهلهم وجماعتهم.. ترى لغة الواحد إهي قوته وإلا شلون بيحترمون دينهم وعروبتهم.

ترتسم علامات الغضب على وجه الأم الشابة: يعرفون عيالي كل شي وأهم مسلمين ويصلون.

بومبارك: يصلون بالعربي وإلا بالانجليزي.

ترمق المرأة بومبارك بنظرات حانقة وتقول: الله معبود بكل لغة.

بومبارك بهدوء: القرآن نزل باللغة العربية والله من سابع سما اختار العرب وشرفهم بالإسلام.. يابنيتي بسكم تقليد للأجانب.

تدفع المرأة الحساب وهي تقول: الإنجليزي لغة العصر.

يضع بومبارك كراتين البيض على طاولة المحاسب ويرد باتزان: إي نتعلمها بس ما نصير أجانب.

تعقد الأم حاجبيها وتنظر لبومبارك شزرا.. تعطيه ظهرها وهي تتأفف وتتجه مع أبنائها للباب.

المحاسب: تسلم يا عمي.. كلامك عين العقل.

يزفر بومبارك ويدفع الحساب وهو يقول: ما يعجبهم هالكلام.. كل من عند نفسه شي.

٭ ٭ ٭

يدلف بومبارك لداخل البيت.. يسمع الأحفاد يغنون اغنية إنجليزية.

يتجه نحوهم ويقول بغضب: ليش تغنون بالانجليزي.

أحد الأحفاد: هذا حمني معلمينه هالأغنية في المدرسة.

بومبارك: وعسى تحاچونه بعد بالإنجليزي.

الأحفاد بصوت واحد: إي.. ينبري أكبرهم فيعقب: أهو ما يعرف عربي عدل أمه وأبوه يحاچونه بالانجليزي لأنه يدرس بمدرسة إنجليزية.

بومبارك: إشهالبلوى.. شوفوا بالمدرسة مايخالف يتحچى إنجليزي.. بس في البيت حاجوه عربي أهو كويتي ولد كويتي ولسابع جد كويتي.

٭ ٭ ٭

الساعة الرابعة مساء.. يدخل اثنان من الأحفاد لغرفة المعيشة أحدهما يحمل صينية الاستكانات والآخر يحمل مطارة الشاي.. يضعان الأغراض على الطاولة أمام بومبارك.

بومبارك: عفية على اللي يقومون بأهلهم.. بارك الله فيكم.

الحفيد الكبير: يبا اتامر على شي.

بومبارك: وين يدتك.

الحفيد الصغير: بالمطبخ.

بومبارك: قول لها أبي مخلط.

يتبادل الحفيدان نظرات الشك.. يقوم الحفيد الكبير ويتبعه الآخر إلى المطبخ.

٭ ٭ ٭

الحفيد الكبير: يما أبوي العود يبي مخلط.

تغلق أم مبارك باب الثلاجة وهي تقول: إن شاء الله

الحفيد الصغير: شنو يعني مخلط.

أم مبارك: هو.. ما تعرفونه

الحفيد الصغير: لا.. أول مرة أسمع هالكلمة.

تفتح أم مبارك الرف السفلي لخزائن المطبخ وتخرج مجموعة من الأواني الزجاجية وتقول: المخلط أهو هالأشياء اللي جدامكم.. يعني شوية فستق على بيذان على يوز وكل أنواع المكسرات والحب.. وسموه مخلط لأنه نخلط فيه كل الأنواع مثل ماتشوفون.

الحفيد الصغير: إيييييييي.. يعني Nuts

أم مبارك: ذبحتونا بحجي هالعنقريز.. هذا مخلط ساس أبوك ويدك مو على قولتك Nuts

٭ ٭ ٭

تتمايل أم مبارك بمهارة على نغمات سامرية «ياسعود فات من الشهر خمسة وعشرين»

.. زوجات مبارك ومحمد تصفقان بإعجاب.

زوجة مبارك: عاشت خالتي.

توجه زوجة محمد حديثها للحفيدات: تعلموا من خالتي السامري العدل.

تبتسم أم مبارك بثقة وتقول: يالله قوموا.. محد يتعلم وهو قاعد.

الحفيدة بامتعاض: السامري صعب.

أم مبارك: امشي على النغمة ويصير سهل.

الحفيدة الثانية: أحلى شي الرقص الأجنبي خفيف وسهل ويونس.

تتوقف أم مبارك عن الرقص وتنظر للحفيدات بغضب خفي: الرقص الكويتي ماكو أحلى منه.. إن ييتي للسامري وويلاه وإن شفتي هالبداوي انطربتي.. أما البحرى ففوق النخل فوق.

فجأة تعلو نغمات موسيقى الجاز من موبايل إحدى الحفيدات.. تتبادل الحفيدات الابتسامات ثم يأخذن بالرقص والصراخ.

تلف ام مبارك رأسها نحو زوجتي ابنيها الصامتتين وتقول: وليييييه.. إشهالمناقز اللي ماحلاه ربي.. لا عزت الله ضاع تراث أهلنا.

٭ ٭ ٭

الجميع منهمك بتناول طعام الغداء.. أصوات الملاعق ترن في أرجاء المكان.

يضع حمني الملعقة داخل الصحن ويقول: دادي

يقطب بومبارك جبينه وينفض يده وهو يردد: دادي.. اشهالحچي الماصخ.

محمد: إي يبا.. تربية مدارس اجنبية.

بومبارك: ليش.. والبيت وين راح.. بعد صار انجليزي.

يتلعثم محمد قليلا ثم يستدرك قائلا: مو يبا نبيه يضبط الحچي الإنجليزي.

بومبارك: إشهالعياره.. يبون عيالنا ينسون العربي وإنتو بعد منتو مقصرين.

تتدخل أم مبارك: والله ماكو أحسن من العربي.. ما أظن هالإنجليز يعرفون يصفون الحچي مثلنا.. شوفوا بقول لكم إغطايه وحلها موجود على الطاولة سمعوا.. «أسود سويداني في السوق لاقاني، عمامته خضرا، وثوبه سويداني .

يتحمس الجميع.. تتنوع الإجابات.. جو من المرح والأنس يسود المكان.

زوجة محمد: البيذيان

أم مبارك: صح هذي إهي الإجابة وهديتها صحن البيذيان كله.

تمسك زوجة محمد صحن الباذنجان وهي تضحك وتقول: خالتي قالت كله لي.. لحد يمد إيده.

بومبارك: عيل سمعوا اللي بقوله والشاطر فيكم اللي يقدر يقوله صح ثلاث مرات..

«بطتكم بطت بطن بطتنا وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم لأن بطتكم بطت بطن بطتنا»

يندمج الجميع مع بومبارك.. تختلط أصوات المحاولات مع الضحكات.