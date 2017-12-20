استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي معلمي دورة «إعداد مترجم لغة الإشارة رقم 1»، والمنعقدة في فرع الحاسوب واللغات في مديرية التعليم العسكري بالتعاون مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد للمكرمين تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، وأثنى على تميزهم خلال الدورة وقدرتهم على استيعاب المحاضرات النظرية والتدريبات العملية في تعلم لغة الإشارة لما لها من أهمية بالغة، حيث تعتبر الدورة اولى الدورات التي تعقد على مستوى المؤسسات العسكرية.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد ان الحرس الوطني يولي اهتماما كبيرا للدور المجتمعي وحريص كل الحرص على فتح قنوات التواصل مع كل فئات المجتمع بما فيها فئة ذوي الهمم وتسهيل التعامل معهم في مواقع المسؤولية التي تقوم وحدات الحرس بتأمينها انطلاقا من بنود الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» التي ترسخ دوره المجتمعي إلى جانب دوره الأمني والعسكري.

حضر التكريم مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب وعدد من كبار قادة وضباط الحرس الوطني.​