أسامة ابو السعود

دعت ادارة الحج بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية حملات الحج الى تسجيل اسماء الحجاج في المسار الالكتروني قبل نهاية شهر شعبان وهو موعد مبكر عن جميع الأعوام السابقة وذلك بناء على تعليمات السلطات السعودية.

وقالت الوزارة في تعميم لحملات الحج الكويتية حصلت «الأنباء» على نسخة منه «انه وحرصا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على ضمان توفير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء المناسك لهذا العام ١٤٣٩ وحصولهم على التأشيرات في الوقت المناسب قبل موعد سفرهم الى الاراضي المقدسة فقد تقرر ان يكون آخر موعد لإدخال بيانات الحاج في المسار الإلكتروني للحج بنهاية شهر شعبان من كل عــام».

وشددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على انه لن يتم قبول تسجيل اي حاج بعد هذا الموعد، مؤكدة ضرورة التقيد بالتعليمات التي اصدرتها السلطات في المملكة العربية السعودية.