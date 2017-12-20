محمد هلال الخالدي

أورد تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع اللامم المتحدة ان الكويت تقدم مساهمة قدرها 5 ملايين دولار إلى البرنامج لتوفير مساعدات غذائية إلى السوريين الأشد احتياجا المتضررين من النزاع المستمر بلا هوادة.

واضاف البرنامج في بيانه ان المساهمة الكويتية ستساعد في توفير المواد الغذائية العاجلة للأسر المتضررة داخل سورية، وكذلك توفيرها للاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن، حيث ان هناك أكثر من 6 ملايين شخص في سورية لا يملكون ما يكفيهم من الغذاء ولا يزالون يواجهون ظروفا شديدة الصعوبة ناتجة عن استمرار انعدام الأمن والنزوح والفقر.

وأوضح البيان ان الأسر السورية التي نزحت إلى لبنان والأردن تكافح من أجل تأمين احتياجاتها الغذائية، حيث يعتمدون اعتمادا كبيرا على دعم برنامج الأغذية العالمي، ومصادر أخرى مثل تلك التي توفرها الكويت.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا مهند هادي انه «لطالما كانت الكويت احدى ركائز الدعم للشعب السوري، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لضمان تمويل من هم في حاجة ماسة للمساعدة.

وأضاف: «ان هذه المساهمة الجديدة تعكس تضامن الكويت المتواصل مع الشعب السوري والتزامها بمساعدتهم في تحسين حياتهم وسط ما يواجهونه من مصاعب مستمرة».