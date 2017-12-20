ندى أبونصر

قال مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل إن المكتبة تحتفل كل يوم باللغة العربية التي نعتز بمكانتها وقيمتها ودورها في الفكر العربي والثقافة الرصينة والأدب والفنون، فضلا عن أنها تعد هويتنا الأساسية التي ننتمي إليها ونتشرف بها.

جاء ذلك خلال احتفال المكتبة الوطنية باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ممثلة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وبرعاية شركة «زين الكويت»، وحضور المستشار في سفارة الإمارات د.مصلح الأحبابي، والرئيس التنفيذي لشركة «زين الكويت» إيمان الروضان، والمستشار لدى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيف المنصوري، والكاتبة هبة حمادة، وجمع من الفنانين منهم فاطمة الصفي، وحمود الخضر.

وتضمن الاحتفال عدة فعاليات وأنشطة تربوية وتثقيفية موجهة للأطفال محورها تعزيز الإقبال على اللغة العربية والقراءة وشرح القصص ومعاني الكلمات ومشاهدة أفلام قصيرة لمهارات تشكيل الحروف والجمل، وورشة الكتابة في الخط العربي، والتي ستستمر لمدة أسبوع.

وقال العبدالجليل إن مكتبة الكويت الوطنية تسعى دائما إلى احتضان المبادرات والأنشطة والفعاليات الهادفة والقيمة التي تثري المجتمع بالثقافة والأدب والمعرفة ونشرها بين الناشئة والشباب، مشيرا إلى أن الأطفال لهم نصيب مهم في عملية تعويدهم على القراءة منذ الصغر، ونستقبل المدارس، والأطفال في مختلف الأوقات والمناسبات، حتى نغرس فيهم حب القراءة والإقبال عليها وكسب المعرفة، فهي توسع المدارك، وتنير الأذهان، وتنمي الثروة اللغوية، وتهذب النفوس، وترتقي بالأخلاق والقيم، وتؤدي إلى الانفتاح على عقول كبار الكتاب والمؤلفين لما لديهم من ذخائر في القيم والأخلاق والمعارف.

من جانبه قال المستشار بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيف المنصوري: إننا نسلط اليوم الضوء على تفاصيل مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة منذ 5 سنوات، سعيا منها إلى تعزيز مكانة لغتنا العربية في مجتمعاتنا، وتأكيدا على دورها الأساسي والفعال في مد جسور التواصل الإيجابي بيننا وبين مختلف الحضارات والشعوب، مشيرا إلى أن مبادرة «بالعربي» تترجم حرص واهتمام دولتنا وقيادتنا الرشيدة باللغة العربية من خلال إطلاق وتبني المبادرات والمشاريع الخلاقة، التي يصب جميعها في هدف واحد، هو حماية اللغة العربية والمحافظة عليها وتمكينها بين لغات العالم.

وتابع المنصوري بأن أجندة «بالعربي» تتضمن هذا العام مجموعة من الفعاليات المتميزة، لعل أبرزها نادي بالعربي، وفعالية بلغتي العربية أغرد، إلى جانب البرنامج الإذاعي بالعربي، ومبادرة فرسان بالعربي وهذه الفعاليات موجهة إلى طلبة المدارس، أما بالنسبة إلى أفراد المجتمع، فتم إعداد قائمة من الفعاليات الأخرى التي تتضمن مبادرات تشمل: فصحاء العرب، ووثيقة الضاد، إضافة إلى تنظيم الحلقات النقاشية الإلكترونية، وورش عمل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ونشاطات التفاعل من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

بدوره قال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين الكويت» وليد الخشتي إن شركة زين سباقة في هذه الفعاليات، وتلك المناسبات التي تخدم فيها المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الأطفال حيث نستثمر الكثير من الأنشطة الموجهة إلى الأطفال في تعليم الكتابة والقراءة وعلق قائلا «يعتبر ذلك من أولويتنا ويصب في استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية».