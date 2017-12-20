الحضينة: الاتحاد يولي اهتماماً استثنائياً للثقافة العمالية والتدريب النقابي

أسامة أبوالسعود

احتفل الاتحاد العام لعمال الكويت بافتتاح المقر الجديد لمعهد الثقافة العمالية وذلك في حفل حضره حشد كبير من النقابيين وذلك مساء أول من أمس بمقر الاتحاد بميدان حولي.

وقال رئيس الاتحاد العام محمد الحضينة في كلمة خلال الاحتفال «طوال نصف قرن كامل من الزمن كان اتحادنا العام يولي اهتماما استثنائيا للثقافة العمالية والتدريب النقابي، وقد أنشأ المعهد لهذا الغرض عام 1952، أي بعد أقل من 5 أعوام على تأسيسه، وذلك انطلاقا من قناعته بأن الحركة النقابية الحديثة تعتمد على القيادات الواعية والمثقفة والمستنيرة بالعلم والمعرفة، واستنادا إلى إيمانه بأن العمل الفكري هو النصف المكمل للتجربة العملية، والاثنين معا يشكلان الركيزتين القويتين التي ترتكز عليهما القيادة النقابية الناجحة».

وأضاف الحضينة أن المعهد قام بواجباته على أكمل وجه خلال هذه السنوات الطويلة من عمره، وخير دليل على ذلك ما تحوز عليه حركتنا النقابية الكويتية اليوم من قيادات كفوءة ومجربة في مختلف النقابات والاتحادات، تعمل من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشارك بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتلعب دورا بارزا وفاعلا في إطار المجتمع المدني الكويتي، وتمثل القضية الوطنية الكويتية خير تمثيل في المحافل العربية والدولية.

وتحدث في الحفل عضو لجنة المستشارين الزميل حسين اليوحة حيث عرض بكلمات معبرة ذكرياته في الثقافة العمالية عندما كان مديرا للمعهد لسنوات عديدة منذ تأسيسه في بداية الخمسينيات، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي قاموا بها هو وزملاؤه الأوائل، والعلاقات الواسعة التي أقاموها مع المؤسسات الثقافية العمالية العربية والدولية من أجل بناء قاعدة قوية يستند إليها المعهد في مستقبل عمله.

وألقى مدير المعهد م.فيصل العازمي كلمة شرح فيها خطة المعهد للمرحلة المقبلة والبرنامج المقرر للموسم الثقافي الجديد من دورات تدريبية وندوات وورش عمل تعالج القضايا والمتطلبات المختلفة لنقاباتنا واتحاداتنا.

ثم تحدث سكرتير عام الاتحاد العام محمد العرادة مرحبا بالحاضرين وعبر عن الأهمية الخاصة التي يعيرها الاتحاد العام لعمال الكويت لموضوع الثقافة العمالية، والدعم الكبير الذي يقدمه لمعهد الثقافة العمالية وبرامجه، واستعرض بعض المراحل التاريخية التي كان للمعهد فيها دور أساسي في تطور حركتنا النقابية.