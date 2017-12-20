ثامر السليم

نظمت شركة «ديكم» احتفالا كبيرا لـ 600 خريج ومدرب معتمد من الكويت والخليج من 13 جنسية خليجية وعربية، تخرجوا من خلال الدورات التدريبية التي أقامتها «ديكم» لتطوير مهارات التدريب لديهم، وضم الحفل جميع خريجي «ديكم» من المدربين منذ عام 2010، وأقيم الاحتفال بقاعة الشيخة سلوى الصباح بالمارينا، وشاركت فيه شخصيات تدريبية وقيادية عديدة، وقد نقل الملتقى عبر شبكات «اون لاين» للخريجين الذين لم يتسن لهم الحضور المباشر.

وقال رئيس أكاديمية «ديكم» للتمكين القيادي د.أحمد بوزبر إن الملتقى الثاني للخريجين يؤكد أن «ديكم» لا تنسى خريجيها بل تفخر بالإشارة إلى تنامي جهدهم ونمو قدراتهم وتطور عطائهم بكل امتنان، مشيرا إلى العمل على إتاحة الفرصة لهم لتبادل خبراتهم العملية التي لا تقل أهمية عن خبرة «ديكم» في مجال التدريب، سعيا لتشجيع تبادل تلك الخبرات.