أوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان المرتفع السيبيري الذي يضرب جنوب روسيا وتركيا وسواحل شرق البحر المتوسط تأثيره ضعيف على منطقة شمال الخليج العربي التي تبقى فيها درجات الحرارة في معدل مرتفع بقليل.

وأضاف المرزوق: الرياح في هذا المرتفع تكون متقلبة الاتجاه مع فرصة لتكون الغيوم على مناطق البحر المتوسط، ما يعطي فرصة لسقوط أمطار يومي الأحد والاثنين المقبلين خصوصا الأردن وفلسطين المحتلة وسواحل البحر المتوسط، حيث يبقى الطقس معتدلا وتكون درجات الحرارة بين 20 و23 درجة في النهار وبين 11 و16 درجة في الليل.

وحول الطقس في منطقة شرق شبه الجزيرة والتي تقع ضمنها الكويت فهي تقع حاليا ضمن نطاق من الضغط المرتفع قوته 1014-1018 مليبار، مما يسبب هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين شمالية غربية وشمالية شرقية تكون خفيفة السرعة بين 5 و15كم/س حتى مساء الأربعاء.

وتابع: ستهب رياح جنوبية غربية خفيفة السرعة بين 5 و17كم/س، تزداد سرعتها على المناطق الساحلية بين 10 و20كم/س، قد يظهر معها الغبار العالق الخفيف خصوصا في المناطق المكشوفة التي ستزداد فيها قوة اندفاع هذه الرياح الجنوبية الغربية مع ظهور بعض السحب العالية والمتفرقة غير الممطرة، ما يجعل الجو بين صحو وغائم جزئيا، هذه الرياح الجنوبية ستؤدي الى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة التي ستكون بين 20 و22 درجة مئوية في النهار وبين 8 و11 في الليل، هذا الارتفاع في درجات الحرارة كما قلنا هو بسبب تحول الرياح الى جنوبية شرقية، كما ان هذه الرياح ستشكل الضباب على المناطق الساحلية وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الاثنين المقبل والذي يتوافق مع أعياد الميلاد المسيحية، ونلاحظ ان هناك فترة طويلة قد تستمر لأكثر من 40 يوما تنعدم فيها فرصة سقوط الأمطار في المنطقة.

وعن حالة البحر، قال المرزوق: من المتوقع ان البحر قد دخل فعلا من يوم السبت الماضي في حالة تيارات الحمل الشديدة الاندفاع وغير الصالحة للصيد والتي ستستمر حتى يوم الجمعة 22/12/2017 والتي سيتحول البحر بعدها الى تيارات الفساد اعتبارا من يوم السبت 23/12/2017 وستستمر تيارات الفساد هذه وهي تيارات صالحة لصيد السمك حتى يوم الجمعة 29/12/2017 والموج سيكون خفيفا حيث يكون ارتفاع الموج بين 30 سم و70سم، والله تعالى أعلم.