بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز أنه من المزمع تنفيذ مشاريع نواد لكبار السن، وهو مطلب رئيسي لهذه الفئة، كما أن هناك مشاريع إنشائية جديدة سنقوم بها منها افتتاح مركز اشبيلية لكبار السن ليكون ناديا متكاملا لخدمة كبار السن من الخدمة المتنقلة لهذه الفئة إلى جانب الرعاية الصحية كما أننا سنعمل على توقيع عقد لإنشاء مركز لكبار السن في محافظة حولي قريبا.

وأضاف في تصريح صحافي أنه تم عقد اجتماع مع الوكلاء المساعدين لوضع خطة عمل الوزارة 2018، لبحث تفاصيل هذه المشروعات.

وعن تحصيل الوزارة لمديونيات المساعدات الاجتماعية قال الخراز إن ما تم استرداده من المديونيات تجاوز 5 ملايين من أصل 26 مليونا، لافتا إلى أن ملفات المساعدات مازالت قيد التحقيق بين الوزارة والنيابة.

وعن تسكين الشواغر، أكد أنه يتم وفق الضوابط والقرارات المعتمدة من الخدمة المدنية وتم تسكين 23 منصبا بعد موافقة الخدمة المدنية، وبانتظار الموافقة على تثبيت 20 منصبا أخرى، مضيفا أننا في نهاية العام حيث يتم وضع التقييم السنوي الذي يساعد في إعطاء كل مستحق مكانه، وكشف عن وجود دراسة لوضع ضوابط جديدة لتسكين الشواغر.