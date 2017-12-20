عبدالهادي العجمي

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن ما تم نشره وتداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تمرير صفقات عسكرية، هو خبر يفتقد إلى الدقة والموضوعية، حيث إن المشروع مازال قيد الدراسة ‏كما تهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في التعامل مع المعلومات والأخبار المغلوطة وعدم التجاوب مع مثل هذه الشائعات، مشيرة الى ان أبواب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة مفتوحة دائما وبكل الأوقات لعموم وسائل الإعلام للإجابة عن أي استفسارات أو معلومات يعتريها اللبس.