أكدت الهيئة العامة للشباب اليوم الأربعاء، تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لإنجاح بطولة كأس الخليج العربي ال23 لكرة القدم المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل في الكويت وتحظى برعاية أميرية سامية واهتمام رسمي وشعبي واسع.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة وأمين سر مجلس إدارتها فيصل الدويهيس، إن ذلك يأتي انطلاقا من منهجية الهيئة القائمة على مبدأ التشاركية مع كافة جهات الدولة الراعية للشباب لدعمهم وإبراز نجاحاتهم التنظيمية والإدارية.

واضاف ان الهيئة وبتنسيق كامل مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة تدعم الشباب الكويتي المتطوع الذي يقوم بدور مهم في الجوانب التنظيمية للبطولة كما أن منتسبي الهيئة يشاركون بفاعلية في عدة لجان عاملة تابعة للجنة المنظمة للبطولة.

ولفت إلى أن استضافة البلاد لمثل هذه الملتقيات الرياضية الكبيرة يساهم في تعزيز القدرات التنظيمية والإدارية والإعلامية للشباب الكويتي المشارك فيها ويكسبهم خبرات مهمة "ما يفضي إلى غرس مفاهيم العمل الجماعي والعمل العام في نفوسهم"، مشيدا بدور الشباب المميز في لجان البطولة.