أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حماية المال العام وصيانته فقد تقرر إحالة صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق فيه واتخاذ كل الإجراءات بشأنه.

وقال الصالح لـ «كونا» انه «بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية أمس حول صفقة مروحيات «كاراكال» فإنه تقرر أيضا إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كل البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه في أقرب وقت إلى مجلس الوزراء».