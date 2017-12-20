اكد مدير عام هيئة الرياضة بالإنابة ، د. حمود فليطح، اليوم الأربعاء، أن الهيئة سخرت كل إمكانياتها لترجمة الرغبة الأميرية بإقامة دورة (خليجي23) ورعايتها والتكفل بها.

ودعا الدكتور فليطح في تصريح صحافي، العاملين في الهيئة لبذل قصارى الجهد كفريق واحد في اخراج هذه النسخة بالشكل والمضمون اللائقين لاسيما وانها برعاية سامية.

وبين الدكتور فليطح عزم الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد على أن تكون بطولة (خليجي23) محطة انطلاقة للرياضة الكويتية لتتجاوز بها فترة الايقاف وتتطلع فيه إلى آفاق جديدة.

وأوضح أن بطولة (خليجي23) "نجحت قبل أن تبدأ" ، مشيرا إلى ما يصاحبها من مقدمات رائعة وتفاعل من قبل جميع أبناء الكويت والخليج على المستويين الرياضي والشعبي.

ورحب الدكتور فليطح بالمنتخبات والوفود الخليجية وضيوف الكويت، معربا عن خالص الشكر للأشقاء في دول الخليج الذين قبلوا دعوة الكويت لهذا العرس الرياضي الخليجي.

واعرب عن الشكر للجهود المخلصة من المسؤولين في الحكومة ومجلس الأمة والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين والرياضيين الذين تفانوا في الإعداد والتجهيز للبطولة.