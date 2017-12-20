أكدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج العربي الـ 23 لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن المراكز الإعلامية الثلاث للبطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل باتت جاهزة تماما لخدمة الإعلاميين والصحافيين الرياضيين.

وقال رئيس المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة محمد صالح، ان المركز وفر 40 جهاز كمبيوتر (لاب توب) تحت تصرف الإعلاميين لإرسال وبث أخبارهم لوسائلهم الإعلامية كما وفر طاولات مجهزة لتمكين الإعلامي من استخدام جهازه الشخصي "اذا ما رغب بذلك".

وأضاف صالح ان المركز وفر للصحافيين خدمة الإنترنت (واي فاي) مجانا مع تواجد موظفين لتلبية احتياجاتهم سواء من الامور الفنية اوالقرطاسية وغيرها والرد على استفساراتهم كما قام المركز بتجهيز ديوانية لتكون استراحة للضيوف و متابعة الأحداث الرياضية المتعلقة بالبطولة عبر شاشات التلفزيون.

وذكر ان المركز سيصدر نشرة صحفية يومية لتغطية ومتابعة أحداث البطولة على مدار أيامها وتوزيعها على الاعلاميين، مشيرا إلى أن المركز جهز قاعتين لعقد المؤتمرات الصحفية لمدربي ومسؤولي المنتخبات المشاركة التي تقام قبل المباريات بيوم فيما تستضيف مركز استادي جابر الدولي والكويت المؤتمرات الصحفية التي تعقب المباريات.

وبين ان المركز وتسهيلا للزملاء الإعلاميين جهز قسما خاصا لإصدار بطاقات دخول الملاعب لهم كما وفر سيارات وحافلات لنقل الصحفيين إلى ملاعب المباريات والتدريب لمتابعة فرقهم وبشكل دوري، مبديا استعداد المركز لتقديم أي خدمة لتسهيل عملهم".

وأشار صالح إلى أن الوفود الإعلامية الرسمية لمنتخبي عمان والإمارات كانا اول الواصلين لمقر الإعلاميين في فندق الشيراتون في مدينة الكويت على ان تتوالى باقي الوفود تباعا، متوقعا ان يصل عددهم إلى نحو 2700 إعلامي من الصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة و التلفزيون والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام.