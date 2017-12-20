أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان أن مجالات الاعلام والثقافة والفنون تمثل لغة مشتركة بين الشعوب والمجتمعات وتحمل رسالة التسامح والمحبة وقبول الآخر ومكافحة ورفض أفكار الغلو والتطرف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير سيلفرمان نقله بيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام اليوم عقب لقاء السفير الامريكي وزير الإعلام محمد الجبري.

وأشاد سيلفرمان بالانجازات والقفزات التي حققها الاعلام الكويتي مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الاعلام والثقافة والفنون.

وقدم السفير الامريكي التهنئة للوزير الجبري بتجديد ثقة القيادة السياسية وتعيينه وزيرا للاعلام معربا عن قناعته بأن "الرؤية الاعلامية التي يمتلكها الجبري ستسهم بشكل كبير في دعم وتطوير الاعلام الكويتي قدما الى الامام".