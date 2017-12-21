كرّم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي رئيس فرع الإدارة والسجل المقدم الركن فايز يوسف مدوخ لحصوله على درجة الماجستير عن رسالته «أساليب التدريب وأثرها على الجاهزية القتالية للقوات العسكرية» بتقدير جيد جدا، من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بدولة قطر الشقيقة.

كما كرم الرفاعي الوكيل أول في الحرس الوطني مشاري أحمد سفاح بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للراليات عام 2017.

وهنأ الفريق الركن هاشم الرفاعي المكرمين، مؤكدا اهتمام القيادة الكريمة بالارتقاء بالعنصر البشري في كل المجالات.