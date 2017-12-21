أكد النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الوزراء بكري حسن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في جميع مجالات التعاون المشترك.

وأشاد صالح لدى لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة أمس الأول الثلاثاء بتفعيل اوجه التعاون المشترك في المجال القضائي بين البلدين، مؤكدا حرصهم على استقلال القضاء والعمل على تمكينه لتعزيز العدل في البلدين.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى الكويتي المستشار يوسف المطاوعة في تصريح لـ «كونا» ان اللقاء بحث عمق العلاقات بين السودان والكويت وخصوصيتها في جميع المجالات، مشيدا بجهود رئيس القضاء السوداني ومبادراته لتفعيل تكوين اللجنة القضائية المشتركة.

من جهته، قال رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله في تصريح لـ «كونا» ان هذه الزيارة تؤكد متانة علاقات البلدين، لافتا إلى أن الجانبين قطعا شوطا مقدرا في تكوين اللجان المشتركة والاتفاق على تنفيذ برامج عمل في مواقيت محددة.

بدوره، قال سفيرنا السودان بسام القبندي لـ«كونا» ان النائب الأول للرئيس السوداني اشاد خلال اللقاء بالعلاقات القديمة والراسخة بين البلدين، مؤكدا حرصه على دعمها وتعزيزها في كل مجالات التعاون والعمل المشترك.