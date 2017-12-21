مهدي: المنتدى جذب الكثير من الشركات العالمية المختصة في مجال المعرفة مثل مايكروسوفت وجنرال الكتريك وIBM

بشرى شعبان

تنطلق في السابع من فبراير المقبل فعاليات المنتدى الثاني للاقتصاد المعرفي تحت شعار «الحكومات المعرفية» بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

أعلن ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي خلال مؤتمر صحافي حضره رئيس منتدى الاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش والمستشار فارس العبيد، مضيفا أن هذا المنتدى يعد اهم منتدى للاقتصاد المعرفي بحضور دولي من قبل الدول المهتمة بالاقتصاد المعرفي ويتزامن معه من 6 الى 10 فبراير معرض اكسبو الكويت 2018 الذي تشارك فيه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار مهدي إلى أن المنتدى سيكون حافلا كونه يغطي العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالمفاهيم الابتكارية وسيعزز بالتوصيات التي تم اعتمادها في المنتدى الاول الذي عقد في العام 2016 وأهمها قانون الأنشطة الاقتصادية وهو من القوانين الداعمة لمفاهيم الاقتصاد المعرفي وتوصية إطلاق كرسي الكويت للمعرفة، كما سيطرح المنتدى ما تم من إطلاق مؤشرات عالمية لأول مرة بخصوص مؤشر المعرفة في المؤسسات الحكومية.

وكشف مهدي ان المنتدى جذب الكثير من الشركات العالمية المختصة في مجال المعرفة والتي ستشارك بالدعم المعرفي للمنتدى ومنها مايكروسوفت وجنرال الكتريك وIBM وغيرها من الشركات التي ستشارك لعرض ما تم التوصل اليه عالميا في مجال الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد المعرفي، بالإضافة الى مشاركة مهمة لجامعة الكويت في فعاليات هذا المنتدى الذي يحقق هدفا مهما هو نشر التوعية بمفاهيم الاقتصاد المعرفي ويخلق منصة لتبادل المعارف والآراء والافكار والاجتهادات فيما يجب ان تقوم به الدول من اجل بناء اقتصاد مبني على المعرفة وهي ليست أمنية، بل حاجة فرضها الواقع العالمي لأن التوجه الى الثورة الصناعية الرابعة من احد أركانه ومساراته الاستراتيجية هو خلق اقتصاد مبني على المعرفة.

وأضاف مهدي أن عدد المشاركين في ازدياد مقارنة بالمنتدى الأول فهو من جميع دول العالم وبخاصة الدول التي ترى ان التوجه للاقتصاد المعرفي اصبح حتمية اقتصادية وليس خيارا للكثير من هذه الدول.

وأشار الى أن الاقتصاد المبني على المعرفة يركز على أربعة عناصر أساسية هي رأس المال البشري ورأس المال المؤسسي والتشاركية التي توجب شراكة المعرفة اكثر من نقلها بالإضافة إلى التركيز على البنية التحتية حول المعلومات.

من جانبه، تحدث رئيس منتدى الاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش حول جلسات المنتدى وورش العمل التي سيتم تنظيمها، مشيرا إلى أن عدد جلسات العمل والورش 13 جلسة وورشة يتمحور حول جلسات وزارية يشارك فيها إلى جانب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عدد من الوزراء بينهم وزير التنمية التركي وعميد الرؤساء التنفيذيين في البنك الدولي ووكلاء وزارات ومسؤولين.

وأضاف أن من بين جلسات العمل جلسة حول إنترنت الأشياء لطرح الحلول الابتكارية للاستفادة من الانترنت في تقديم الخدمات الحكومية وجلسة أخرى حول البيانات الضخمة وكيفية الاستفادة منها ومدى تأثيرها في اتخاذ القرارات وكيفية تحويل المشاريع عن طريقها فضلا عن التركيز على المشاريع المتعثرة في مجال الاقتصاد المعرفي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من الموضوعات الأخرى.