قام وفد من لجنة التعريف بالإسلام ضم كلا من رئيس مجلس الإدارة فيصل الزامل، ومدير اللجنة فريد العوضي، ومدير العلاقات العامة والموارد جوده الفارس، ونائبه محمد الشمري، بزيارة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي والذي رحب بالوفد، مثمنا جهودهم الدعوية والتوعوية الرائدة التي تقدمها اللجنة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة.

وأوضح الزامل ان اللجنة بتوفيق الله جل وعلا استطاعت أن تكون سببا في إشهار إسلام أكثر من 77 ألف مهتد ومهتدية من شتى الجنسيات واللغات والأديان والذين يحلون ضيوفا على كويت الخير، لافتا الى ان اللجنة تقوم عقب إشهار إسلام المهتدي بفتح ملف تدون به كل معلوماته وآلية التواصل معه وبعدها نشرع في تعليمه الطهارة والوضوء والصلاة ونحفظه ما تيسر من القرآن الكريم وعقبها يلتحق بالفصول الشرعية.

وأضاف ان لدينا فـصول تعليم اللغة العربية للناطقين بـغيرها والتي من خلالها نرحب بكل مـن يأتي لتعلم اللغة العربية ونـوفر لـهـم كل التجهيزات.

وأشاد العمادي بالـتوسع الهائل في عدد أفرع لجنة التعريـف بالإسلام والتي شملت كل مناطق الكويـت من الوفرة إلى الجهراء، مؤكدا ان اللجـنة تقوم بجهود حثيثة تجاه رعاية آلاف الـمـهـتدين الجدد.