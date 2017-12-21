سيّرت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي قافلة من المساعدات الإغاثية إلى اللاجئين السوريين في الأردن بالتعاون مع فريق تفاؤل التطوعي والتي حملت رقم 332 وسارت على مدار يومين، استفاد منها أكثر 147 أسرة سورية تتكون الأسرة الواحدة من 5 أفراد، واشتملت على مساعدات نقدية وسلات غذائية بالإضافة إلى بعض الهدايا للأطفال في إطار إدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد السويلم إن القافلة 332 استفاد منها أكثر من 700 فرد، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة للاجئين في الأردن تأتي في إطار شدة حاجتهم لهم خاصة أن الغالبية من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، حسب تقرير صدر بالاشتراك بين البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الآونة الأخيرة.

وأوضح السويلم أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين، منوها إلى أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الرحمة العالمية لسورية منذ بداية الأزمة للاجئين في دول اللجوء المختلفة، بلغت أكثر من 75 مليون دولار تقريبا، موضحا أن تلك المساعدات لم تقتصر على توفير الغذاء والدواء، بل تضمنت العديد من المشروعات التنموية.

وأوضح السويلم أن قوافل الرحمة الإغاثية هي مشروع نوعي قامت بإطلاقه الرحمة العالمية منذ فبراير 2012م، وذلك باستهداف محاور إغاثية منوعة، حيث شملت: تقديم مساعدات نقدية للأسر، طرودا غذائية، مستلزمات واحتياجات منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب طبية، ألعاب أطفال وكتبا تعليمية، مستلزمات تدفئة، ودورات للدعم النفسي، ومشروعات تنموية وقوافل طبية.

ودعا السويلم أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكدا أن الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحا أن الرحمة العالمية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على الخط 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع «خير أون لاين»

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