أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية حول العالم لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما ولخلق شراكة تنهض بالتكامل بينهما في مجال تقديم الإغاثات في جمهورية بورما لصالح اللاجئين الروهينغا.

وقال مدير عام الجمعية د.نبيل العون إن الاتفاق شمل البدء بالمرحلة الثالثة للإغاثة هناك والمتمثلة في بناء 1000 منزل جديد بكل مرافقها كالآبار السطحية والمراكز التعليمية والصحية، مشيرا الى أن تكلفة البيت الواحد 240 دينارا شاملا بعض التجهيزات معها كالناموسية وغيرها.

وأفاد بأن جمعية السلام الخيرية وقعت هذا البروتوكول بعد عودة فريقها من رحلة إغاثية لمس فيها الحاجة الماسة عند اللاجئين الروهينغا الذين يبيتون في العراء ويفترشون السماء.

يذكر أن الوفد الإغاثي الكويتي من جمعية السلام الخيرية قدم أنواعا وأطنانا من المساعدات الغذائية والطبية والاجتماعية ومئات المساكن لصالح اللاجئين الروهينغا داخل بورما.