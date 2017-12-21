أعلن البنك الكويتي للطعام عن إطلاق حملة مؤونة الشتاء التي تهدف إلى توزيع البطانيات والدفايات على المتعففين وأصحاب العوز والحاجات بناء على القوائم المسجلة لدى بنك الطعام.

وبهذه المناسبة، دعا أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر أبناء الكويت الكرام من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء والمنفقين أموالهم في الخيرات، المساهمة في هذه الحملة الكبيرة التي تستهدف آلاف المحتاجين والمتعففين وتغطية احتياجاتهم خاصة في هذه الأجواء الباردة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي.

وقال الحمر ان بنك الطعام يستقبل تبرعات حملة مؤونة الشتاء على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني اون لاين www.kuwaitfoodbank.org، لافتا إلى أن بنك الطعام لدية جهاز الكتروني داخل مقر الجمعية يستقبل أموال التبرعات.

وأكد انه لولا فضل الله أولا ثم مساهمات المتبرعين وتبرعاتهم لما حقق بنك الطعام الكثير من الإنجازات المتعلقة بالعمل الخيري داخل الكويت، ولما أصبح بنك الطعام من اكبر الصروح الخيرية بالكويت.

وذكر ان بنك الطعام يتكفل أيضا بمئات الأيتام والفقراء داخل الكويت، ومن الضروري جدا النظر بعين الرحمة إلى هؤلاء المساكين وتقديم الدعم والعون والمساعدة لهم.

وأضاف ان الكويت مازالت وستظل مركزا للعمل الإنساني وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للإنسانية، وأهل الكويت جبلوا على فعل الخير وأياديهم البيضاء امتدت بالعطاء إلى المنكوبين والمحتاجين في شتى بقاع الكرة الأرضية.