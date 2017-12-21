خاطب عدد من مساهمي جمعية الروضة وحولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد موعد الانتخابات التكميلية لاختيار باقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية البالغ عددهم «خمسة»، لافتين إلى انه قبل ميزانية العام الماضي وتحديدا في 31 أغسطس 2016 تم إجراء القرعة لعدد أربعة أعضاء انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة وبعدها تم تأجيل اعتماد التقريرين المالي والإداري إلى 14 مارس 2017 ومن ثم أجريت الانتخابات على 4 أعضاء فقط بتاريخ 15 مارس 2017.

وأكد المساهمون انه حرصا على الشفافية وحصول كل مساهم على حقه في الترشح يجب تحديد موعد انتهاء عضوية الأعضاء الخمسة الحاليين الذين لم تشملهم الانتخابات السابقة وذلك لإجراء انتخابات على مقاعدهم.

وطالبوا وزارة الشؤون بتطبيق مواد القانون 118 لسنة 2013 والخاص بنظام الجمعيات التعاونية، خاصة انه في 15 مارس المقبل يكون قد مرت أربع سنوات كاملة على عضوية الأعضاء الخمسة، وهو الحد الأقصى لمدة العضوية وفق القانون.‏‫