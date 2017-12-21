فرج ناصر

أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري كرافد رئيسي وأساسي في تطوير العمل والارتقاء بالأداء العام في الإدارة العامة للطيران المدني.

وقال الحمود في الحفل الذي أقيم لتكريم موظفي إدارة سلامة الطيران بمناسبة تحقيق مطار الكويت الدولي معدلات قياسية في معايير السلامة الجوية إن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، مشيرا الى أهمية مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني من حيث اللوائح والقوانين التي تصدرها المنظمات العالمية بهذا الشأن.

وقد حضر الاحتفال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان ونائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران م.عماد الجلوي ونائب المدير العام لشؤون المطار م.فهد الوقيان ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية احمد القعود وعدد من موظفي الإدارة العامة للطيران المدني.