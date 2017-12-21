استقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني بمناسبة تسلم مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء التعارف وتناول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وآفاق تفعيلها في المجالات كافة، وتطرقا إلى فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.

وتمنى المحافظ للسفير القوني التوفيق في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، في حين أعرب السفير القوني من جانبه عن امتنانه للرعاية التي حظي بها على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت منذ مباشرة مهامه.