أكد رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله أهمية وجود قاعدة معلومات واضحة في مجال النقل العربي.

وقال الشيخ يوسف في تصريح لـ «كونا» في ختام «ملتقى المنظمات والاتحادات العربية العامة في مجال النقل» بمقر جامعة الدول العربية أمس الاول إن «ورقة عمل قدمت للملتقى تتعلق بربط الموانئ العربية من خلال شبكة (الإنترنت) وعمل موقع كامل يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بأحجام الموانئ العربية من مختلف اختصاصاتها سواء كانت موانئ تجارية أو نفطية».

وأضاف أن المعلومات تتعلق أيضا بأنواع السفن ومواعيد الرحلات وغيرها للوقوف على «جميع إمكانيات الموانئ وإفساح المجال للأكاديميين والمختصين باللجوء الى مصدر موحد للمعلومة».

وأكد الشيخ يوسف أهمية الاستعانة بقاعدة معلومات خاصة بنقل البضائع والتجارة «سواء بين دول العالم والموانئ العربية او بين الموانئ العربية» ما يتيح الانطلاق الى توفير الإمكانيات وسد النواقص.

ولفت الى ان تلك المعلومات ستسهم أيضا في تعزيز حجم التبادل التجاري العربي العربي في حال كان ضعيفا.

على صعيد آخر، أكد الشيخ يوسف أهمية تعزيز العلاقات العربية - الصينية في مجال النقل البحري والموانئ والاستفادة من التجربة الصينية بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة وفي ضوء سعي اتحاد الموانئ البحرية العربية لتنمية المهارات والكفاءات وصقلها وتدريبها.

كما أكد ضرورة الخروج بنتائج من المناقشات الى مجال التنفيذ وتحديد الأهداف بشأن كيفية التعاون كاتحاد موانئ عربية وقطاع نقل عربي مع الصين التي تخطت خط الفقر وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعرب عن الشكر للأمانة العامة بالجامعة العربية، لاسيما مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية السفير كمال علي لدعوته الاتحادات والهيئات الخاصة في النقل العربي بما فيها اتحاد الموانئ العربية الذي يرأسه.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د.إسماعيل فرج في تصريح مماثل لـ «كونا» ضرورة تطوير منظومة النقل العربي، مشيدا بتأكيد الشيخ يوسف العبدالله بضرورة اتخاذ الإجراءات للتفعيل والتنفيذ على ارض الواقع.

وأشار فرج الى أهمية الملتقى العربـــي للنقــل والموضوعات المطروحة فيه، مبينا ان النقل بمنزلة الشرايين التي من خلالها يمكن التكامل ونقل التجارة ودفع عجلة الاقتصاد في جميع الدول العربية.