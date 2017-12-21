أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان أن مجالات الإعلام والثقافة والفنون تمثل لغة مشتركة بين الشعوب والمجتمعات وتحمل رسالة التسامح والمحبة وقبول الآخر ومكافحة ورفض أفكار الغلو والتطرف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح صحافي للسفير سيلفرمان نقله بيان صحافي صادر عن وزارة الإعلام أمس عقب لقاء السفير الأميركي وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري.

وأشاد سيلفرمان بالإنجازات والقفزات التي حققها الإعلام الكويتي، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإعلام والثقافة والفنون.

وقدم السفير الأميركي التهنئة للوزير الجبري بتجديد ثقة القيادة السياسية وتعيينه وزيرا للإعلام، معربا عن قناعته بأن «الرؤية الإعلامية التي يمتلكها الجبري ستسهم بشكل كبير في دعم وتطوير الإعلام الكويتي قدما الى الأمام».