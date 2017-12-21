محمد راتب
شكلت جمعية القيروان التعاونية مجلس ادارتها الجديد بانتخاب جلال حجاب العنزي رئيسا وزيد هادي الغريب نائبا وسلمان لافي مطر أمينا للسر وعبدالعزيز فهد العازمي أمينا للصندوق ووليد يوسف حاج علي رئيسا للجنة المالية والادارية ونزال جدعان العنزي رئيسا للجنة المشتريات وفيصل مطلق الرشيدي رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية وخالد علي المنصوري وناصر شليويح المطيري عضوين.
وكانت الجمعية العمومية عقدت اجتماعا أول من امس وصادقت على التقريرين المالي والإداري والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 31 يوليو واختيار مراقب الحسابات، وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر لجميع الاعضاء على الثقة التي منحوها إياهم.