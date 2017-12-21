«سوف أكون في داوننغ ستريت خلال سنة على الأرجح» زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يزعم أنه سيتولى رئاسة الحكومة في غضون سنة، بل يؤكد أنه مستعد لتولي هذا المنصب غدا. زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يزعم أنه سيتولى رئاسة الحكومة في غضون سنة، بل يؤكد أنه مستعد لتولي هذا المنصب غدا.

«كنا لا نخرج من البيت إلا قليلا خلال السنة الأولى من زواجنا» مذيعة التلفزيون البريطاني ديبي ماكجي تعترف بأن التعليقات الساخرة التي كانت تتلقاها من الناس بسبب فارق السن ـ 20 سنة ـ بينها وبين زوجها بول دانييلز، فنان الألعاب السحرية، جعلتهما يعيشان في عزلة تامة بعيدا عن المجتمع. مذيعة التلفزيون البريطاني ديبي ماكجي تعترف بأن التعليقات الساخرة التي كانت تتلقاها من الناس بسبب فارق السن ـ 20 سنة ـ بينها وبين زوجها بول دانييلز، فنان الألعاب السحرية، جعلتهما يعيشان في عزلة تامة بعيدا عن المجتمع.

«لا شك أن النساء مسؤولات أيضا، ولو جزئيا على الأقل، عما يتعرضن له من تحرش» نجم السينما والمسرح السير إيان ماكلين يؤكد أن بعض الممثلات يغرين المخرجين للتحرش بهن أحيانا من أجل الحصول على أدوار مميزة في الأفلام. نجم السينما والمسرح السير إيان ماكلين يؤكد أن بعض الممثلات يغرين المخرجين للتحرش بهن أحيانا من أجل الحصول على أدوار مميزة في الأفلام.

«إنه إنسان خبيث لن نقبل به أبدا في أسرتنا» أحد أقارب المغنية سيلينا غوميز يتحدث عقب شجار بين صديقها جاستن بيبر وأمها ماندي تيفي، المعارضة بقوة لعودة المياه إلى مجاريها بين ابنتها وبيبر. ويبدو أن الشجار كان عنيفا جدا لدرجة اضطرت معها سيلينا لنقل أمها بسرعة إلى مشفى مجاور لبيتها. أحد أقارب المغنية سيلينا غوميز يتحدث عقب شجار بين صديقها جاستن بيبر وأمها ماندي تيفي، المعارضة بقوة لعودة المياه إلى مجاريها بين ابنتها وبيبر. ويبدو أن الشجار كان عنيفا جدا لدرجة اضطرت معها سيلينا لنقل أمها بسرعة إلى مشفى مجاور لبيتها.

«نحن لسنا وحدنا في هذا الكون» لويس أليزوندو، رئيس «وحدة الأطباق الطائرة» في وزارة الدفاع الأميركية، يؤكد في تقرير سري تم الكشف عنه مؤخرا، أن طياري سلاح الجو الأميركي شاهدوا بالفعل في أجواء كاليفورنيا عام 2014 جسما طائرا غريبا بقدرات تفوق بكثير قدرات أحدث الطائرات الأميركية المقاتلة. لويس أليزوندو، رئيس «وحدة الأطباق الطائرة» في وزارة الدفاع الأميركية، يؤكد في تقرير سري تم الكشف عنه مؤخرا، أن طياري سلاح الجو الأميركي شاهدوا بالفعل في أجواء كاليفورنيا عام 2014 جسما طائرا غريبا بقدرات تفوق بكثير قدرات أحدث الطائرات الأميركية المقاتلة.

ماذا قال الزعيم البريطاني جيريمي كوربن عن رئاسة بريطانيا؟.. وماذا قال النجم إيان ماكلين عن التحرش؟.. وهل توجد حياة أخرى في هذا الكون؟