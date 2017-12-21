دارين العلي

أعلن وكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي، أن الوزارة بصدد طرح مناقصة العدادات الذكية مع بداية العام المالي القادم، وتشمل 800 ألف عداد ذكي للكهرباء والماء.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: تم إعداد مستندات المناقصة وجاهزة للطرح، وننتظر توفر المبلغ المطلوب لتلك المناقصة وفقا للميزانية، لافتا إلى أن الوزارة حرصت خلال إعداد المناقصة إلى تحديد المواصفات الفنية المناسبة للعدادات لتتوافق مع طبيعة البيئة الكويتية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على طرح المناقصة للبدء في تشغيل النظام الجديد الذي من شأنه الاستغناء عن العديد من الوظائف مثل قارئ العدادات الذي سنتسغني عنه عقب التشغيل لوصول بيانات الاستهلاك للوزارة أولا بأول بعد تشغيل منظومة العدادات الذكية، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على راحة المستهلكين ويسهم في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الوزارة في السابق.

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أنه صدر تعميم إداري بأنه على جميع مكاتب التحصيل التابعة لشؤون المستهلكين مراعاة الدقة حيال إعداد سندات التحصيل، كما تم سحب اختصاص إلغاء مستند التحصيل من المحصل ومنحه لرئيس المكتب أو المحصل المالي وذلك لارتفاع قيمة سندات التحصيل الملغاة من قبل المحصلين.