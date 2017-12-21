عادل الشنان

أعلن رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية التطوعية تركي العصيمي عن صدور مرسوم خاص بإنشاء مبنى جامعة الكويت في المحور الخدمي للمدينة وتجهيزه للطرح والتنفيذ بعد استكمال المخططات والموافقات الى جانب انشاء معهد التعليم التطبيقي والتدريب المتوقع في منتصف عام 2018 المقبل.

وذكر العصيمي ان الفرص الاستثمارية في المحور الخدمي تتكون من فرصتين الاولى سكن استثماري ومول صغير والثانية صناعي وحرفي ومخازن وهما الآن في مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة للتقييم ومن ثم الطرح والتنفيذ بنظام الشراكة مع السكنية علما بأن مناقصات الشراكة ذات اجراءات طويلة نوعا ما خلافا لمدد المناقصات التي يتم تنفيذها عبر لجنة المناقصات المركزية او مباشرة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك لضمان حقوق الطرفين متوقعا ان يتم طرحها في الربع الأول من العام المقبل 2018.