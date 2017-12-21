المزرم: نثمّن دور جمعية المنابر القرآنية في خدمة ذوي الهمم

ليلى الشافعي

قام وفد من جمعية المنابر القرآنية بزيارة إلى وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وضم الوفد كلا من رئيس مجلس إدارة المنابر القرآنية أحمد الباطني، وأمين السر د.عصام الفليج، وذلك في إطار حرص المنابر القرآنية على تكريم وشكر الجهات الراعية لمشاريعها بشكل عام، والداعمة لحملة «لنحقق حلمهم» لدعم مشاريع تعليم القرآن الكريم لفئة الصم في الكويت.

وشكر الباطني جهود الوزارة في دعم حملة الصم من خلال التغطيات الإذاعية والتلفزيونية، والاستضافة في العديد من البرامج، ودورها في تسليط الضوء على أنشطة الجمعية وإبرازها للجمهور.

كما تم الحديث عن نجاح الحملة، وأوجه صرف الأموال المتحصلة لدعم إخواننا الصم من خلال تعليم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين، وتخريج معلمي القرآن بلغة الإشارة، والمساهمة بتأهيل وتدريب مترجمي لغة الإشارة، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع، وتوظيف التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لخدمة إخواننا من فئة الصم.

وتم في هذا الإطار طرح المقترحات بشأن تقديم بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه من خلال كبار العلماء من ذوي التخصص وأهل العلم، بهدف إثراء المحتوى الديني المرئي والمسموع، والعمل على تحقيق أهداف الجمعية وبرامجها النوعية لتعليم كتاب الله حفظا وفهما لكافة الأعمار، وخدمة القرآن الكريم ونشر علومه، والإسهام في تنشئة جيل يتحلى بالسلوك والخلق القرآني القويم.

بدوره، أكد د.عصام الفليج ان المنابر القرآنية ماضية في تقديم خدماتها لرعاية كتاب الله عز وجل ونشر علومه من خلال مشاريعها النوعية التي تخاطب جميع فئات المجتمع.

من جانبه، ثمن المزرم جهود جمعية المنابر القرآنية، شاكرا لها حملتها المباركة في خدمة ذوي الهمم في الكويت، ومبديا اهتمامه بمشاريعها وأنشطتها القرآنية، ووعد بالمزيد من التعاون الإعلامي لخدمة القرآن الكريم ونشر علومه بما يحقق رسالة وزارة الإعلام في تقديم خدماتها الإعلامية من خلال البرامج الدينية برؤية متزنة وطرح معتدل.

وأهدى الوفد في ختام الزيارة لوحة «أم الكتاب» التذكارية لوكيل وزارة الإعلام طارق المزرم.